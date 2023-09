Funérailles de José Sébéloué à Paris : "Il souhaitait que sa musique fasse partie de toutes les fêtes de familles"

Après le décès de José Sébéloué le 3 septembre 2023, une messe en hommage au chanteur de la Compagnie créole s’est tenue ce mardi à l’église Saint-Ambroise à Paris en présence de plusieurs personnalités. Une veille funéraire et une cérémonie auront lieu en fin de semaine en Guyane où le musicien sera enterré.

La cérémonie devait se dérouler dans l’intimité familiale. Finalement, des centaines de personnes sont venus rendre un dernier hommage au cofondateur de la Compagnie créole. "Il souhaitait que sa musique fasse partie de toutes les fêtes de famille" a témoigné Pascal Rith l’un de ses amis très proches pendant la cérémonie à l’église Saint-Ambroise. Pari réussi. En plus de 40 ans de carrière, le succès de la Compagnie créole ne s’est jamais démenti.

Obsèques de José Sébéloué à Paris • ©CB

Pascal Rith raconte aussi que le groupe avait fait une pause en 1990. Mais très vite, José Sébéloué et sa comparse Clémence Bringtown avaient donné des concerts de negro-spirituals et des chanté Noël dans l’Est de la France, en particulier en Lorraine, avant de retrouver la Compagnie créole au grand complet.

Dans l’église, sa grande famille était présente. Le chanteur a eu sept enfants. Ses compagnons de route de la Compagnie créole sont tous les trois venus partager leur peine. Clemence Bringtown très affectée était accompagnée de Julien Tarquin et de Guy Bevert.

De nombreuses personnalités ont tenu à rendre hommage à José Sébéloué. Parmi elles, Jean-Claude Naimro, le clavier de Kassav’, la comédienne Firmine Richard, les sœurs Tribord, Valérie et Marie-Paule choristes et chanteuses, La chanteuse guyanaise Sylviane Cédia, Christiane Obydol de Zouk Machine, l’auteur-compositeur Ronald Rubinel ainsi que le producteur Daniel Vangharde, parolier des premiers tubes de la Compagnie créole ( Le Douanier Rousseau, Le bal masqué, Souris à la vie, La Machine à danser, C'est bon pour le moral, Ça fait rire les oiseaux) et père de Thomas Bangalter du groupe Daft Punk.

Marie-Paule (à gauche toute) et Valérie (troisième à gauche) Tribord • ©CB

Julien Tarquin de la Compagnie créole • ©CB

Guy Bevert de la Compagnie créole • ©CB

Sylviane Cédia • ©CB

Jean-Claude Naimro se souvient de ses bons moments avec la Compagnie créole avec laquelle il a joué • ©CB

Christiane Obydol • ©CB

Daniel Vangarde, parolier de la Compagnie créole • ©CB

A l’issue d’une cérémonie très classique, la voix de José Sébéloué a enfin résonné dans l’église Saint-Ambroise. Devant une représentation de la vierge adulée au Mexique, l’assistance s’est massée pour écouter la chanson Santa maria de Guadalupe, encore un autre tube de la Compagnie créole.