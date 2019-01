Grand débat national : des élus des Outre-mer vont débattre vendredi à l’Elysée

Qui sera présent ?

Quels seront les sujets abordés ?

Il est allé à la rencontre des maires de l’Eure, du Lot et de la Drôme, mais le président de la République ne se rendra pas en Outre-mer dans le cadre du Grand débat national. Il a choisi de recevoir les élus ultramarins à l’Élysée ce vendredi 1er février à partir de 15 heures. Après un déjeuner avec les ministres du gouvernement, les maires sont conviés à écouter un discours de deux heures du président et à participer à un débat qui devrait durer 1h30.L'Elysée indique que les maires des Outre-mer sont conviés, ainsi que les parlementaires, les présidents d'éxécutif et les préfets.212 mairies sont répertoriées dans les Outre-mer. Aux administrations municipales viennent s’ajouter les 3 royaumes de Wallis et Futuna et les collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin qui exercent aussi les compétences des communes. Mais tous les édiles ne seront pas présents à Paris le 1er février. Certains maires ont, d’ores et déjà, décliné l’invitation. D’autres veulent, eux, faire entendre leur voix, coûte que coûte.Si La Réunion a connu une forte mobilisation des Gilets jaunes en novembre et décembre, le débat national, lui, mobilise peu dans les Outre-mer. Ils ne seront ainsi qu’une douzaine à faire le déplacement de l’île de Lla Réunion sur les 24 maires que compte le département de l’Océan Indien. L’île de Mayotte devrait être également représentée, ce vendredi. 14 des 22 maires de Guyane vont faire le déplacement. Une vingtaine sur les 34 que compte la Martinique.Beaucoup d'élus ont également décliné l'invitation. Sur les 32 communes de Guadeloupe, une dizaine de maires a, d’ores et déjà, répondu non. Comme la maire de Saint-Pierre, à Saint-Pierre et Miquelon. L’archipel de l’Atlantique Nord pourrait être représenté par l’édile de Miquelon. Aucun maire du Pacifique ne devrait faire le déplacement. Les Parlementaires de Wallis et Futuna, qui ne compte aucune commune, assisteront, eux, au débat. Pas ceux de Nouvelle-Calédonie ou de Polynésie, pour le moment.Au niveau national, quatre thèmes ont été retenus par l’Elysée : transition écologique, fiscalité et dépenses publiques, démocratie et citoyenneté, ainsi que l’organisation de l’état et des services publics. Des problématiques, pour certaines, en décalage avec les préoccupations des Outre-mer. Ce vendredi, ce sont doncqui seront au cœur des discussions entre Emmanuel Macron et les élus des Outre-mer.Des spécifiés bien ultramarines. Car d’après l’INSEE , le taux de chômage dans les départements d’Outre-mer est entre deux et trois fois plus élevé que dans l'hexagone. Le chômage touche particulièrement les jeunes. C'est le cas en Guadeloupe et surtout à Mayotte où 43 % des jeunes actifs âgés de 15 à 29 ans sont au chômage.Même constat pour les prix, plus élevés Outre-mer que dans l’Hexagone : de 7% plus élevés dans l’Océan Indien à 12% aux Antilles Guyane ( INSEE, 2015 ). "Rien de rationnel ne semble pouvoir expliquer les différences de prix entre les productions Outre-mer et les produits importés" dans les territoires ultramarins, soulignait, lundi, la ministre des Outre-mer Annick Girardin, en présentant ses priorités en matière économique pour 2019.Une dernière préoccupation spécifiques aux Outre-mer sera abordée lors du débat : les relations de ces territoires éloignés de la République avec l’État. Les élus ultramarins réclament despour plus d’autonomie locale et une meilleure intégration à leur environnement régional.