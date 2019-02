Grand débat national : qu'attendent les élus des Outre-mer de leur rencontre avec Emmanuel Macron ?

Les élus arrivent à l'Elysée

Guadeloupe : absence et scepticisme

Sous Sarkozy , nous avons eu les Etats généraux. Sous Hollande, nous avons eu droit à des discussions autour de la loi sur l'Egalité réelle. Sous Macron nous avons eu les Assises des Outre-mer avec le Livre bleu. On nous demande encore un Grand débat national.



Je pense que pour les Outre-mer, nos gouvernants savent très bien ce que nous attendons.



- Eric Jalton, maire des Abymes

A quoi ressemblera le volet Outre-mer du Grand débat national qui se tient à l'Elysée ce vendredi 1er février ? Emmanuel Macron a convié à l'Elysée plusieurs dizaines d'élus : les maires des communes d'Outre-mer (il y a 212 communes au total), ainsi que les parlementaires ultramarins et les présidents des conseils régionaux et départementaux. Mais certains ont déjà annoncé qu'ils ne se rendraient pas à Paris. L'Elysée indique que 70 maires ultramarins seront présents, sur les 131 maires invités (ceux de Nouvelle-Calédonie et Polynésie n'ont pas été conviés, car l'Etat n'exerce pas dans ces territoires de compétences économiques et sociales).Avant la rencontre avec le chef de l'Etat, les élus sont conviés à un déjeuner à l'Elysée avec plusieurs ministres. Suivez le Facebook live de leur arrivée au palais présidentiel.Guadeloupe la 1ere a recensé une dizaine de maires ayant décidé de ne pas se rendre à Paris vendredi. C'est le cas notamment d'Eric Jalton, maire des Abymes :



Martinique : une vingtaine de maires sur 34

Guyane : quid des Accords d'avril 2017 ?

La Réunion : "répondre au malaise social"

Wallis et Futuna : créer des emplois

De son côté, le président du conseil régional de Guadeloupe, Ary Chalus, n'ira pas non plus à Paris. Soutien d'Emmanuel Macron de la première heure, il invoque des raisons d'agenda, mais explique avoir travaillé en amont à Paris sur ce débat.En Martinique, une vingtaine de maires fera le déplacement. David Zobda, maire du Lamentin a l'intention d'intervenir sur la situation financière des collectivités locales, l'université, la santé et la précarité en Martinique. Ralph Monplaisir, maire de Case-Pilote va de son côté proposer une baisse des prix de première nécessité. Regardez le reportage de Martinique la 1ère :En Guyane, les avis sur le Grand débat national sont contrastés. Certains élus iront à l'Elysée, tandis que d'autres estiment que tout a déjà été dit lors des Etats généraux de Guyane après le grand mouvement social dans le département en 2017. Regardez le reportage de Guyane la 1ère :A La Réunion, seul Outre-mer où la mobilisation des Gilets jaunes a été forte, le Grand débat national sera suivi de près. La majorité des 24 maires réunionnais se rendra à l'Elysée, mais pas Gilbert Annette, maire (PS) de Saint-Denis, la plus grande commune ultramarine. Maurice Gironcel, maire de Sainte-Suzanne, sera bien présent et espère que "la détresse de la population sera écoutée. Il faut faire une autre politique, qu'on réponde au malaise social". Regardez le reportage de Réunion la 1ère :Pour les élus de Wallis et Futuna et plus largement les habitants de l'archipel, le grand débat national est l'occasion de parler de sujets qui touchent très concrètement le Fenua : le problème de l'emploi et de la vie chère.