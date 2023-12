Guyane: reprise des liaisons intérieures régulières après deux mois d'interruption

Les liaisons intérieures en Guyane, qui n'étaient plus assurées régulièrement depuis octobre suite à la liquidation judiciaire d'Air Guyane, ont repris mardi grâce à une délégation de service public (DSP) d'urgence opérée par trois petites compagnies aériennes.

Outre-mer la 1ère avec AFP •

Les communes de l'intérieur du plus grand département français ne sont reliées à aucune route, ses habitants dépendant des avions et des pirogues pour se rendre sur le littoral. Suite à la liquidation d'Air Guyane, un unique avion dépêché en urgence assurait ces liaisons aériennes, mais les places étaient distribuées au cas par cas aux voyageurs justifiant de raisons majeures. Mi-novembre, un trio d'opérateurs aériens-Guyane Fly, la compagnie tchèque Van Air et la société Jet Airways- avait été choisi pour reprendre pendant sept mois les dessertes intérieures, dont le premier vol a eu lieu mardi avant un retour progressif à une cadence normale.



"Toutes les communes [où opérait Air Guyane, NDLR] seront desservies", a affirmé à l'AFP le vice-président de la collectivité territoriale de Guyane (CTG) en charge des transports, Chester Léonce. Il a également assuré que "rien n'a changé au niveau des prix". Pour l'instant, un seul petit avion pouvant emmener jusqu'à 12 passagers dessert les communes isolées de Guyane. La plus peuplée, Maripasoula, compte plus de 11.000 habitants. "Nous aurons un deuxième avion à la fin du mois, puis quatre, courant janvier, a précisé M. Léonce.

Un risque sur les fêtes de fin d'année



Le rythme de la reprise du trafic reste toutefois insuffisant pour Lama Topo, premier adjoint au maire de Maripasoula, présent à l'arrivée dans sa ville du premier vol. "Pour l'instant, il n'y a pas de grand changement", a-t-il regretté auprès de l'AFP, estimant que c'est "encore compliqué de voyager" par manque de places disponibles. L'adjoint au maire dit craindre l'approche des fêtes, quand les élèves étudiant sur le littoral regagneront leurs familles dans l'intérieur, alors que la DSP d'urgence ne fonctionnera pas encore à plein régime. Sur le site internet dédié à la vente des billets, très peu de dates étaient ouvertes à la réservation, a constaté l'AFP.



Air Guyane, qui assurait les liaisons aériennes vers l'intérieur guyanais, a été placée en liquidation judiciaire le 2 août en même temps que sa maison mère, Caire, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) ayant accordé un maintien d'activité de deux mois.