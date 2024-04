🎧Hommage. Réentendre la voix et la parole de Maryse Condé

Maryse Condé qui nous a quittés le 2 avril 2024 était une femme de lettres mais aussi une militante, une femme de responsabilité, une femme tout court, un "être humain qui aimait observer le monde", disait-elle. Autant de facettes d’elle-même qu’elle a livrées sans fards entre 1997 et 2014, au micro de Dominique Roederer dans l’émission "Paris-sur-mer". Le podcast "L’Oreille est hardie" vous propose d’en écouter - ou réécouter - de larges extraits et d’entendre de nouveau la voix d’une grande dame.

Tout au long de sa vie, Maryse Condé a partagé plus que des mots : elle aura livré - dans ses romans et son théâtre, dans ses interventions - ses idées, ses convictions, ses sensations, ses colères, ses joies, sa nécessité d’écrire et même sa vie toute entière, notamment dans l’un de ses livres les plus sincères et bouleversants La vie sans fards.

Régulièrement, la grande écrivaine ("100% guadeloupéenne", revendiquait-elle) a répondu à l’invitation de Dominique Roederer qui dirigeait et animait sur RFO puis sur le réseau de la 1ere, l’émission Paris-sur-Mer. Ce sont de larges extraits de ces entretiens que vous propose le podcast L’Oreille est hardie :

La voie Maryse Condé

Maryse CondĂ© en 1985 • ©Richard Viktor Sainsily Cayol

Une occasion émouvante d’entendre et réentendre Maryse Condé dans cet exercice tout particulier des questions-réponses et de réaliser combien sa pensée avait pu évoluer sur certains points : ses choix politiques et son cheminement un temps pour l’indépendance de la Guadeloupe ; son regard porté sur sa terre natale, ses pays d’adoption et de "transit" (le continent africain, les Etats-Unis, la France hexagonale…) ; sa conception de la littérature et le besoin vital pour elle d’écrire, l’amour et ce qu’il vous pousse à dire ou faire, sur sa vie et toute la sincérité qu’elle mettait dans ses choix.

©Ulf Andersen / Aurimages / AFP

Au gré de ses œuvres, de Ségou à La vie sans fards, de Désirada à Savannah blues, de La migration des cœurs à Moi,Tituba sorcière... noire de Salem, de ses romans à son théâtre, de l'icône à la femme, Maryse Condé parle, se confie, botte en touche, se livre avec ses mots emplis parfois de confiance en soi, parfois de doutes mais toujours de lucidité.

Hommage à Maryse Condé. Lisons et relisons ses livres et écoutons-la :