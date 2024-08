Ils ont des doutes, des espoirs, des envies. De quoi rêvent les jeunes Antillais ?

Dans une école de théâtre en Guadeloupe, Jacob, Emily, Nathalie et Lionel voient leurs chemins se croiser et leurs destins se lier. En dépit de problèmes personnels, chacun de ces jeunes adultes aspire à réaliser son rêve dans une société insulaire où l’avenir reste incertain. Zetwal Caraïbes, c'est la nouvelle série à découvrir de toute urgence sur la1ère.fr.

Zetwal Caraïbes suit les péripéties de Jacob, Emily, Nathalie et Lionel en Guadeloupe. Cette série aborde des thématiques propres à la jeunesse antillaise comme les doutes face à l'avenir, les premiers émois amoureux, l'avenir ailleurs, la délinquance ou encore la différence de classe sociale.



Des étoiles plein les yeux et des rêves plein la tête malgré les difficultés

Jacob, Emily, Nathalie et Lionel ont des profils très différents. Ils ont en commun de suivre le même cours de théâtre et l'objectif de participer et de gagner le concours de théâtre des Antilles-Guyane qui se déroule en Martinique. Mais pour pouvoir réaliser leur rêve, ils devront se confronter à l'école de la vie.

Jacob rencontre les parents d'Emily • ©Trace Studios (Trace Global) Monde & Média (Chabraque Productions)

Jacob fait tout pour cacher ses origines sociales à son entourage. Il travaille dans un bar à l’occasion et passe ses week-ends à resquiller pour entrer dans les fêtes et les réceptions. Le beau parleur enjolive sa vie dans le but de séduire Emily.

Emily, fille unique, issue d'une famille aisée, rêve d'être actrice. Elle cache à son père sa passion pour le théâtre ; elle se rend aux cours à son insu avec la complicité de sa mère. Son père a d'autres ambitions pour elle : il voudrait la voir intégrer une grande école et ne peut aucunement imaginer une carrière artistique pour sa fille.

Nathalie (Axelle Laurent) se recueille sur la tombe de sa mère en compagnie de Lionel (Youri Lauriette) • ©Lou Breton - FTV - Trace Global - Monde & Média

Nathalie est étudiante à la fac de droit et souhaite devenir juge aux affaires familiales. Intègre, exigeante et sans fard, cette bosseuse cherche à retrouver son père biologique qu'elle n'a jamais connu. Cette recherche est compliquée car sa mère vient de déceder et celle-ci n’a jamais voulu lui raconter sa vraie histoire.

Lionel est un jeune homme élégant, musclé, aux airs de bad boy. D’un naturel calme, il vit dans un environnement familial compliqué, se retrouvant malgré son jeune âge, soutien de famille. Il aide financièrement ses proches, parfois de manière peu conventionnelle. L'alcoolisme de son père lui cause bien des soucis.

Répétitions au théâtre • ©Trace Studios (Trace Global) Monde & Média (Chabraque Productions)

En résonance avec leurs propres expériences, Jacob, Emily, Nathalie et Lionel donnent vie sur scène aux œuvres de grands auteurs caribéens : Gisèle Pineau, Simone Schwartz-Bart, Maryse Condé et Jacques Roumain.





Un casting 5 étoiles

Jacob est interprété par Mathew Bazile plus connu sous le nom de Mat Le Buzz.

Né aux Abymes en Guadeloupe, il est devenu une star des réseaux sociaux avec ses vidéos courtes qui racontent le quotidien des Guadeloupéens. Il intègre en 2017, la troupe du Mad Gwa Ya avec laquelle il fera une tournée aux Antilles et dans l'Hexagone. En 2023, l’humoriste fête ses 10 ans de carrière avec son premier spectacle solo intitulé "Mes peurs".

Lionel est interprété par Youri Lauriette aka Yolau . Youri a commencé sa carrière en réalisant des vidéos de chez lui. Il fait partie de la nouvelle génération de l’humour 2.0. et adore imiter et jouer des personnages. Il a fait partie comme Mat Le Buzz du Mad Gwa Ya Comedy Show.

Lionel (Youri Lauriette) et Jacob (Mathew Bazile) • ©Trace Studios (Trace Global) Monde & Média (Chabraque Productions)

Angelyna Danabe Mignot (Emily dans la série) et Axelle Laurent (le personnage de Nathalie) n'ont pas encore la notoriété de leurs partenaires masculins mais on ne devrait pas tarder à entendre de nouveau parler d'elles et à les recroiser sur les planches ou sur nos écrans.

Retrouvez les 8 épisodes de Zetwal Caraïbes sur la 1ère.fr.







Interprétation : Mathew Bazile (Jacob Desroses), Angelyna Danabe Mignot (Emily Dintimille), Axelle Laurent (Nathalie Philippe), Youri Lauriette (Lionel Lamontagne)...

Créateurs : Brice Massé, Betty Sulty-Johnson

Auteurs : Brice Massée, Florence Combaluzier, Dinah Effoudou, C'drick Fremont, Sarah N'Diaye

Réalisation: Luccio Di Rosa

Producteurs : Olivier Laouchez, Betty Sulty-Johnson (Trace Studios), Jean-Marie Laronze (Monde & Média)

Production : Trace Studios (Trace Global) Monde & Média (Chabraque Productions)

Avec la participation de France Télévisions

En partenariat avec la Collectivité Territoriale de Martinique, le CNC, Trace Studios, la Procirep et la Région Guadeloupe