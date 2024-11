IMAGES. Vie chère : deuxième mobilisation du RPPRAC à Paris

La mobilisation organisée par le RPPRAC dénommée "la marche maronne" a réuni plusieurs milliers de personnes à Paris, dimanche 10 novembre. Une vague rouge a déferlé dans les rues de la capitale au départ de Denfert-Rochereau pour protester contre la vie chère.

Malgré la grisaille parisienne en ce dimanche après-midi de novembre, plusieurs milliers de manifestants ont répondu à l’appel lancé par les membres du RPPRAC (Rassemblement pour la Protection des Peuples et des Ressources Afro-Caribéens) de venir protester contre la vie chère.

Plusieurs centaines de personnes ont répondu présent à l'appel du RPPRAC de venir protester contre la vie chère dans les Outre-mer à Paris. • ©Laïd Berritane

Comme dimanche dernier, dans le cortège qui a pris son départ de Denfert-Rochereau (14ᵉ arrondissement de Paris), le rouge la couleur symbolique du groupe depuis le début de sa mobilisation en Martinique est bien visible. Les drapeaux colorés des Kanaks, de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion sont aussi présents.

Plusieurs centaines de personnes ont répondu présent à l'appel du RPPRAC de venir protester contre la vie chère dans les Outre-mer à Paris. • ©Laïd Berritane

Les leaders du collectif RPPRAC dont Rodrigue Petitot sont présents.

Les représentants du RPPRAC sont là, mais aussi quelques parlementaires ultramarins comme Davy Rimane député de la Guyane ou encore Frédéric Maillot, député de la Réunion. • ©Carl BLS / France Télévisions

C’est normalement leur dernière manifestation dans l’Hexagone avant de regagner la Martinique. De nombreuses pancartes sont portées à bout de bras par les manifestants. On peut y lire des slogans qui dénoncent cette vie chère dans les départements d’Outre-mer, comme ce message : "Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation".

Une manifestation contre la vie chère dans les Outre-mer est organisée ce dimanche 10 novembre à Paris. • ©Laïd Berritane

D’autres pancartes font état du passé colonial des territoires. "Ils nous ont enlevé les chaînes juste pour aveugler le monde. Stop à la vie chère."

Une manifestation contre la vie chère est organisée à Denfert-Rochereau à Paris pour protester contre la vie chère dans les Outre-mer. De nombreuses pancartes sont visibles. • ©Carl BLS / France Télévisions

"Aujourd'hui, on ne veut plus ce droit de payer plus cher que les autres" peut-on lire sur une autre pancarte tenue fièrement par une femme.

Cette femme tient fièrement sa pancarte ce dimanche 10 novembre lors de la manifestation contre la vie chère à Paris. • ©Carl BLS / France Télévisions

Un peu plus loin dans le cortège, une autre femme brandit panneau un peu plus politique avec écrit " fin du monde, fin du mois mêmes responsables, même combat ! "

Mobilisation contre la vie chère à Paris, une manifestantes lors de la marche du 10 novembre. • ©Carl BLS / France Télévisions

De nombreux motards sont aussi présents. Eux aussi avaient lancé un appel au rassemblement ce 10 novembre pour protester contre la vie chère en Outre-mer.