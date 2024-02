Journée mondiale du scoutisme : l'écologie a une "résonance plus particulière" chez les jeunes ultramarins

Les 60 millions scouts dans le monde sont à l'honneur aujourd'hui. Depuis 1926, le 22 février célèbre la journée du scoutisme, un mouvement presque centenaire qui a égrainé Outre-mer.

Ils sont près de 100.000 en France. Pour ces centaines de milliers de scouts et de guides de France, le 22 février est synonyme de célébration. Une fête en l'honneur du scoutisme, un mouvement créé par un couple de Britanniques Robert et Olave Baden Powell. Entretien avec Quentin Chaix, délégué national de la communication et de la vie associative des Scouts et Guides de France.

Outre-mer la 1ʳᵉ : Où en est le mouvement scout dans les Outre-mer ?

Quentin Chaix : Dans le scoutisme, il y a un certain nombre de valeurs qui sont communes pour tous les scouts du monde. On vient par exemple travailler sur une même "promesse" qui sera la même pour toute la France. (...) Ce qui change, c’est la réalité locale, les besoins des jeunes du coin et l’environnement dans lequel il évolue. Sur les questions d’environnement et de rapport à la nature, ce n’est pas la même chose d’être scout dans une grande agglomération en métropole avec un environnement très urbain. (...) Aujourd’hui, un grand nombre de ces territoires ultramarins sont touchés par les effets du réchauffement climatique. Quand on aborde avec les jeunes [ultramarins], la question écologique, l’engagement pour la planète, la préservation de la maison commune, il y a une résonance plus particulière. On ne traite pas forcément l'écologie de la même façon dans les zones concernées.

Par exemple, le rapport à la planète ou à la religion n’est pas le même en Guyane ou à Mayotte. Nous prenons en compte tout ça dans nos pratiques éducatives. On essaye à partir de ces éléments fondamentaux de faire une réponse qui prenne l’enfant comme être unique et qui l'intègre au mieux dans son environnement unique.

L'unité des pionniers et caravelles (jeunes de 14 à 17 ans) du groupe de scouts de Kourou • ©Alexandre GABORIT

Qu'est-ce que la journée nationale du scoutisme ?

C’est la journée où l’on célèbre l’engagement des millions de scouts dans le monde. Elle a été arrêtée en l'honneur du couple fondateur, Robert et Olave Baden Powell, nés tous les deux le 22 février. (...) Cette journée nous permet de montrer ce que l’on fait le soir, le week-end, lors du temps libre des scouts, car la majorité sont bénévoles. Cela permet également de dire ce qu'est le scoutisme aujourd’hui, les valeurs prônées, la manière dont sont accueillis les enfants et son évolution dans le temps.(...). On est très attachés à garantir une méthode éducative qui soit en adéquation avec les besoins de la jeunesse d’aujourd’hui.

Comment a évolué la pratique du scoutisme ces dernières années ?

Le scoutisme a évolué au fur et à mesure des années. On travaille sur l’éducation des garçons et des filles. Ça permet de réfléchir sur les différences, les ressemblances et les rôles dans la société, comment agir ensemble et donner à chacun, chacune, l’espace de leadership qu’il mérite.

Répartition du scoutisme dans les Outre-mer (enfants + bénévoles) fin août 2023 :