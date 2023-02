Judo : Amandine Buchard en bronze au tournoi de Paris

Tout comme Blandine Pont, Priscilla Gneto et Cédric Revol, la Martiniquaise Amandine Buchard a décroché une médaille au tournoi de Paris de judo samedi à Bercy. Dans la catégorie des -52 kg, Amandine a obtenu la médaille de bronze, face à une autre Française.

Outre-mer La 1ère avec AFP •

Amandine Buchard a décroché la médaille de bronze du tournoi de Paris de judo dans la catégorie des -57 kg, samedi à Bercy.

Buchard, qui était la tenante du titre du prestigieux Grand Slam, s'est imposée en prolongation contre une autre tricolore, Astride Gneto, au terme d'une journée "assez difficile".



"J'ai souffert toute la journée", a déclaré la vice-championne olympique de Tokyo, handicapée depuis plusieurs mois par une blessure au dos.

C'est une lutte quotidienne. J'avais l'impression d'être cassée de partout. Amandine Buchard AFP

La judokate de 27 ans a ajouté que "c'est d'autant plus difficile d'affronter une Française. On se connaît par cœur, on est en course pour les Jeux. En plus, elle m'a bien secouée"

Suite de la compétition

Cette année, le grand nombre d’engagés a forcé les organisateurs à avancer les horaires de la compétition sur les deux jours. Au lieu de 9 h, les combats démarreront donc à 8 heures. Les phases finales auront lieu à partir de 17 h samedi et dimanche.

La compétition sera diffusée en direct sur la chaîne L’Équipe dimanche 5 janvier à partir de 17 h 15 et sur les réseaux sociaux de la Fédération Française de Judo.

Ce dimanche, les catégories les plus lourdes feront leur apparition à l'Accor Arena avec notamment Romane Dicko, Audrey Tcheuméo ou encore Teddy Riner.