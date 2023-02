Keneff Leauva condamné à 19 ans de prison pour le meurtre d'un streamer

Keneff Leauva a été condamné, ce vendredi 10 février, à une peine de 19 ans de prison par la Cour d’Assise de Seine-Saint-Denis. Le fils de l’actrice guadeloupéenne Firmine Richard a été reconnu coupable du meurtre en avril 2021 du streamer Mamadi Touré. Une affaire sur fond de rivalité en ligne et d’invectives sur les réseaux sociaux.

Hodane Hagi Ali •

Très bavard tout au long de son procès devant la Cour d'Assise de Seine-Saint-Denis à Bobigny, Keneff Leauva n'a quasiment pas réagi à l'énoncé du verdict le condamnant à 19 ans de prison. Depuis son box, le Guadeloupéen a seulement jeté un regard à sa mère, l'actrice Firmine Richard, visiblement émue.

Au terme d'une semaine de débats et après moins de trois heures de délibérés, Keneff Leauva a donc finalement été reconnu coupable du meurtre à coups de couteau de Mamadi Touré, survenu le 11 avril 2021. Si l’avocate générale avait requis une lourde peine de 25 ans de prison, le jury a finalement considéré que l'accusé n'avait pas prémédité son geste, écartant le chef d'assassinat.

"Keneff n’élabore pas, il réagit. Il n’a jamais rien prémédité, il a toujours subi", lançait un peu plus tôt son avocat Me. Patrick Arapian, tout en qualifiant son client âgé de 40 ans de "préadolescent". Pendant leurs plaidoiries, les avocats de l'accusé ont insisté sur son caractère immature, sa passion pour les réseaux sociaux et la plateforme Bigo Live, refuge devenu piège fatal.

Pas de préméditation mais une intention homicide

C'est sur cette application de vidéos en direct que Mamadi Touré et Keneff Leauva, autrefois amis, s’invectivaient régulièrement lors de clashs diffusés à l'intention de leurs communautés. La nuit des faits, la dispute virtuelle entre les deux influenceurs a basculé dans le réel. Visiblement échaudée, la victime s'est rendu en bas du domicile de Keneff Leauva, toujours hébergé par sa mère.

Enfilant une doudoune sur son pyjama et se munissant d'un couteau qui trainait sur l'égouttoir, l'accusé a rejoint son rival et encaissé un coup de poing avant de répliquer. Il lui a alors asséné cinq coups de couteau dont l'un mortel. Avait-il l'intention de tuer ou cherchait-il à se défendre ? A cette question, la Cour d'Assise a répondu en retenant l'intention homicide, malgré les dénégations de Keneff Leauva lors de ses auditions et au cours de son procès.

Vers une possible reconstruction

Une satisfaction pour l'une des avocates des parties civiles, Me Caroline Toby, après une audience "difficile, tendue" au terme de laquelle elle souhaite "saluer la dignité de la famille Touré". Lors de sa dernière prise de parole, l'accusé s'est maladroitement excusé. "Même si la famille ne croit pas que je suis sincère, je demande pardon". Son avocat, Me Arapian, a pris acte de sa "très lourde" condamnation tout en reconnaissant que ce verdict va laisser à son client "un avenir possible". Keneff Leauva dispose de 10 jours pour faire appel. Quelques minutes après le verdict, sa mère, Firmine Richard, a rapidement quitté le tribunal.