L'adjudant-chef Guy Barcarel, mort noyé en Guyane en mai, reçoit officiellement la Médaille militaire

L'adjudant-chef Guy Barcarel, disparu le 7 mai 2023 dans la rivière Camopi en Guyane, et retrouvé le 10 mai.

Ce père de six enfants, qui était également chef coutumier de Camopi, avait disparu le 7 mai dernier dans la rivière portant le même nom que son village. Son corps avait été retrouvé trois jours plus tard. Il a officiellement reçu la Médaille militaire, selon un décret daté du 16 juin et publié dans le Journal officiel du 18 juin.

Le ministre des Armées Sébastien Lecornu la lui avait solennellement remise le lundi 15 mai, lors de ses funérailles qui s'étaient tenues dans le village de Camopi sous une pluie battante. Dans un décret daté du 16 juin et publié dans le Journal officiel du 18 juin, l'adjudant-chef Guy Barcarel a officiellement été décoré de la Médaille militaire, un titre honorifique réservé aux soldats de l'armée française. Chef coutumier des Tekos, un des peuples autochtones de Guyane, Guy Barcarel, qui a obtenu son grade d'adjudant-chef à titre posthume, était engagé dans l'armée pour défendre les Amérindiens et la Guyane contre les orpailleurs illégaux, ces destructeurs de la forêt qui agissent sans scrupules. Depuis 2016, ce père de six enfants faisait partie du 3ᵉ régiment étranger d'infanterie, basé à Kourou. "Sa mission de soldat rejoignait sa responsabilité de chef coutumier : celle de protéger les populations amérindiennes qui subissent en premier lieu les outrages de l’orpaillage", avait souligné Sébastien Lecornu en lui rendant hommage. Au premier rang de la tribune officielle, la famille avec en tête l'épouse de l'adjudant chef Barcarel • ©Karl Constable

Guy Barcarel était devenu chef des piroguiers de la base opérationnelle avancée de Camopi, son village, rappelle le ministère des Armées. Le 7 mai dernier, il s'engage sur une mission de reconnaissance sur la rivière Camopi, un affluent de l'Oyapock. Avec les gendarmes et les militaires des Forces armées de Guyane, il prend en chasse une pirogue d'orpailleurs. Mais son embarcation heurte un tronc d'arbre. Guy Barcarel tombe à l'eau. Son corps ne sera retrouvé que trois jours plus tard, le 10 mai, par des habitants de son village.

