L’écrivain Martiniquais Patrick Chamoiseau mis à l’honneur en Italie

L’Université de Parme va décerner ce jeudi 30 septembre à l’auteur Martiniquais Patrick Chamoiseau, le titre honorifique de doctorat honoris causa. Une marque de distinction importante et qui montre la reconnaissance de l’œuvre de l’écrivain par l’université italienne.

Louis Metivier (stagiaire) •

Déjà lauréat de nombreux prix littéraire avec notamment le prestigieux Prix Goncourt en 1992 pour Texaco, c’est un autre titre important que Patrick Chamoiseau va pouvoir arborer. La distinction et la mise à l’honneur de l’écrivain martiniquais par l’Université de Parme a été motivé par l’œuvre entière de ce dernier. Il a renouvelé la production littéraire en français, de par ses thèmes abordés dans ses romans, nouvelles et essais, que par sa manière d’écrire avec ses choix stylistiques originaux marqué par un Français nourrie du créole qui caractérisent son écriture.

Dans cet ouvrage l’écrivain se posait en héritier du mythique premier conteur créole. • ©Eric Daribo ; les éditions du Seuil

Cet événement pour Patrick Chamoiseau ne se déroule pas à une date choisie au hasard. En effet, ce mercredi 29 septembre, sort en Italie, la publication de la traduction italienne de Livret des villes du deuxième monde. Un livre traduit par Elena Pessini, une chercheuse de l’Université de Parme, spécialiste des écrivains français contemporains qui a déjà traduit des auteurs caribéens comme Edouard Glissant.

Etudier son œuvre

C’est plus qu’une simple remise de prix qui va se dérouler dans la ville d’Emilie-Romagne, puisque deux journées d’études consacrées à son œuvre ont eu lieu les 23 et 24 septembre. Deux jours qui ont été animés par plusieurs chercheurs italiens qui se sont intéressés à son œuvre. Le but a été de permettre l’approfondissement des écrits de l’auteur martiniquais, mais aussi d’aborder des thématiques comme « (im)possible : traduire Chamoiseau en Anglais ».

Remise du titre le 30 septembre

Le soir du 29 septembre, Patrick Chamoiseau va participer à un entretien avec Elena Passini. Des morceaux du livre de l’écrivain qu’elle a traduit seront lus à cette occasion. Son titre honorifique, il le recevra le lendemain, le 30 septembre, à l’issue d’une cérémonie où il devra lire sa lectio doctoralis intitulée Ecrire en Relation. A la suite de cela, le Martiniquais deviendra docteur honoris causa de l’Université de Parme.