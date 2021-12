L'hommage de la Mairie de Paris à Frantz Fanon à l'occasion du 60ème anniversaire de sa mort

La Mairie de Paris a rendu hommage ce lundi matin au psychiatre, écrivain et militant anticolonialiste Frantz Fanon à l'occasion du 60e anniversaire de sa mort. Les élus ont déposé une gerbe dans la rue qui porte son nom depuis 2013.

Pierre Lacombe •

Il y a tout juste 60 ans disparaissait Frantz Fanon. Ce lundi 6 décembre, la Mairie de Paris a tenu à rendre hommage au célèbre psychiatre et essayiste martiniquais, héros de la lutte algérienne pour l'indépendance et auteur des célèbres "Peau noire, masques blancs" et "Les damnés de la terre". Les élus ont déposé une gerbe dans la rue qui porte son nom dans le 20ème arrondissement.

Né le 20 juillet 1925 à Fort-de-France, Frantz Fanon est décédé le 6 décembre 1961 dans une clinique de l’Etat du Maryland à Bethesda, près de Washington. Il avait seulement 36 ans.

©PL



Parmi les personnalités présentes, Jacques Martial, conseiller de Paris, délégué auprès de la maire de Paris chargé des Outre-mer, Audrey Pulvar, adjointe à la maire de Paris, Laurence Patrice, également adjointe, chargée de la mémoire et du monde combattant et Eric Pliez, maire du 20e Arrondissement.

"Comme elle nous manque, cette voix d'immense penseur de la décolonisation et de l'identité noire en ces temps où le simple fait de se dire noir(e) passe pour atteinte à la cohésion nationale. Notre République vaut bien mieux", a indiqué Audrey Pulvar. "Il est important de se rappeler, de commémorer et de réfléchir à tout ce que nous laissent celles et ceux qui ont lutté contre le racisme et les effets du racisme, contre le colonialisme" a indiqué pour sa part le Conseiller de Paris Jacques Martial.

La réaction de Jacque Martial, conseiller de Paris, délégué auprès de la maire de Paris chargé des Outre-mer :