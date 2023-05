[La 1ère à Créteil] EN DIRECT. Suivez l'émission spéciale "Ansanm Ansanm" à Créteil Soleil

Dans le cadre de l'opération "La 1ère à Créteil", le Portail des Outre-mer et les stations La 1ère de Guadeloupe, Martinique et Guyane vous proposent une émission radio spéciale en direct du fameux centre commercial de Créteil.

Outre-mer La 1ère •

Ce vendredi 12 mai, Outre-mer La 1ère et les radios de Guadeloupe, de Martinique et de Guyane La 1ère vous proposent une émission spéciale en direct de Créteil. De 17 h à 18 h (heure de Paris), soit de 11 h à 12 h aux Antilles et de 12 h à 13 h en Guyane, suivez "Ansanm Ansanm" sur notre webradio, mais également sur les antennes de chaque territoire.

Le temps d'une émission en présence de Marie-Catherine Fardin, du groupe de carnaval Ethnick 97, et de Philippe Vulgaire, entraîneur à l'US Créteil Cyclisme, nos présentateurs Délia, Hubert, Yasser et Steeve vont vous faire découvrir les Ultramarins qui donnent un air d'Outre-mer à cette ville-préfecture du Val-de-Marne.

Suivez l'émission "Ansanm Ansanm" sur notre webradio en cliquant sur ce lien.

Pendant une semaine, le Portail des Outre-mer de France Télévisions vous emmène dans le Val-de-Marne, qui compte une des plus grosses communautés antillo-guyanaise de France hexagonale. Retrouvez l'ensemble des articles sur notre site internet et nos vidéos sur le compte Instagram d'Outre-mer La 1ère.