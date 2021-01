La chanteuse martiniquaise Shy'm a accouché de son premier enfant

Marie Boscher •

Comme pour l'annonce de sa grossesse, la chanteuse d'origine martiniquaise Shy'm a choisi les réseaux sociaux pour annoncer la naissance de son premier enfant. Elle l'a dévoilé grâce à une photo en noir et blanc postée sur Instagram, où l'on devine la petite main de son bébé, né le 22 janvier 2021. "Et depuis, les plus belles cernes de ma vie", a-t-elle ajouté. "Enterrés mes peines et chagrins égoïstes. Adieu futile, nombril, ombre mélancolique."



Si elle n'a pas donné l'identité du père, Shy'm a beaucoup raconté l'attente de son premier enfant, postant régulièrement des photos de son ventre tout rond et des blagues sur les aléas de la grossesse.



Née en 1985, d'un père d'origine martiniquaise et d'une mère normande, Tamara Marthe, de son vrai nom, a connu le succès en 2006 grâce au single Femme de couleur. Depuis, elle a sorti sept albums et doit en dévoiler un nouveau cette année. La chanteuse participe également à l'émission Danse avec les stars, où elle est jurée, ainsi qu'à la série Profilage sur la même chaîne, TF1.