🎤🎧La classe préparatoire Outre-mer aux écoles de théâtre… prépare sa rentrée 2024 !

Entre deux promotions, les équipes de l'ESTU à Limoges entourant la classe préparatoire aux concours des écoles d’art dramatique font le tour des Outre-mer à la recherche de la dizaine d’étudiants qui composeront la prochaine classe. Sélection ce mois-ci en Guadeloupe et en Guyane, le mois prochain à La Réunion. Explications.

Une nouvelle saison se prépare pour l’ESTU, l’École Supérieure du Théâtre de l’Union de Limoges. Elle accueille la seule classe préparatoire dédiée aux Outre-mer qui forme ses étudiants au passage des concours d’écoles d’art dramatique. Un moment important pour l'établissement mais surtout pour de jeunes ultramarins qui aspirent un jour à faire du théâtre leur métier.

C’est ce qu’explique à Limoges Héloïse Belloire, chargée de mission Outre-mer au sein de l’ESTU et l’une des responsables de cette classe préparatoire. Entretien :

Les Ă©lèves de la deuxième promotion prĂ©pa outre-mer de L'École supĂ©rieure de théâtre de l'Union Ă Limoges • ©Tessa Grauman

La classe préparatire est donc est en plein renouvellement : l’ESTU recrute ses futurs étudiants pour la rentrée prochaine et recherche dans les trois bassins Pacique, Indien et Atlantique les dix nouveaux élèves qui composeront cette classe préparatoire, l’une des rares en France à équilibrer les chances pour celles et ceux qui, originaires des Outre-mer, se destinent à devenir comédien.ne.s

Cette semaine voit d’ailleurs pour les candidats de la Guadeloupe une chance d’intégrer cette classe préparatoire grâce au concours qui sera organisé samedi prochain 13 avril au Centre Culturel Sonis aux Abymes. Les jeunes Guyanais auront la même opportunité mercredi prochain 17 avril au Conservatoire de Musique, de Danse et de Théâtre à Cayenne.

Après la Nouvelle-Calédonie au mois de novembre dernier, Paris en février, la Polynésie et Mayotte le mois dernier, c’est donc en Guadeloupe et en Guyane ce mois-ci puis à la Réunion le mois prochain (le concours aura lieu le 18 mai à la Fabrik à Sainte-Clotilde) qu’Héloïse Belloire et l’équipe gérant cette classe prépa vont chercher leurs candidats.

Un moment pas toujours évident entre l’information autour du projet, l’organisation de ces différents concours nécessairement sur place puis la communication pour faire connaître ce concours, afin d’attirer le plus grand nombre de candidats des Outre-mer.

Restent ensuite la sélection en elle-même puis la partie administrative pour faire venir à Limoges, dans les meilleures conditions possibles, les élèves retenus…

Autant d’obstacles et de complications à contourner mais au service d’une cause juste : donner la possibilité à de jeunes ultramarins d’intégrer de très bonnes écoles d’art dramatique qui sont pour l’instant situées dans l'Hexagone ; en tout cas leur donner la plus grande chance possible et abolir les difficultés qu’engendre notamment l’éloignement.





Prochaines sélections pour la classe préparatoire de l'ESTU : en Guadeloupe, samedi 13 avril 2024 au Centre Culturel Sonis aux Abymes ; en Guyane, mercredi 17 avril 2024 au Conservatoire de Musique, de Danse et de Théâtre à Cayenne et à La Réunion le 18 mai à la Fabrik à Sainte-Clotilde.