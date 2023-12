La Guadeloupéenne Christiane Obydol illumine la tournée "Stars 80" dans toute la France avec le titre "Maldon"

Christiane Obydol fait partie de la tournée Stars 80. Depuis le 9 février 2023 à Reims, les artistes de stars 80 transportent le public dans une véritable machine à remonter le temps. Jean-Pierre Mader, Sabrina, Patrick Hernandez, Vivien Savage, Phil Barney, William de Début de Soirée, Joniece Jamison, et la chanteuse guadeloupéenne ravivent les tubes emblématiques de cette décennie.

Dès les premières notes de musique, l'entrée en scène de Christiane Obydol agit comme un catalyseur, faisant monter la température de la salle d'un cran.

Stars 80 Dôme de Paris le 21/4/23 Prestation de Christiane OBYDOL (Maldon, la musique dans la peau) • ©Henri Delépine

Comme le souligne elle-même Christiane Obydol, cette expérience résonne avec une fraîcheur renouvelée des mélodies des années 80.

On est agréablement étonné, les salles de grandes capacités sont pleines, les gens sont ravis, ils chantent, ils dansent. Il y a ceux qui se déguisent, mettent des perruques et des chapeaux. Les années 80 rappellent tout ce qui était paillettes qui brillent. Ils sont apprêtés pour cette soirée, il y a un côté nostalgie. Dans cette époque des années 80, on entendait un panel de musique dans les radios : reggae, salsa, zouk… Un mélange de styles et de musiques qui traverse les générations. Les jeunes ont apprécié ce que leurs parents écoutaient, et ces titres ont perduré dans leur mémoire.