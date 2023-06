La tempête tropicale Bret approche de la Martinique : pluies torrentielles et vents violents en prévision

Partager :

La tempête Bret se fait déjà sentir en Martinique : Premiers signes avant-coureurs et conditions météorologiques intenses. Sur la Montagne Pelée, on a des rafales entre 70 et 90 km/h. En plaine les plus fortes rafales atteignent les 60 à 75 km/h. Dans le canal de Sainte-Lucie, les creux moyens dépassent les 3 m.

Jean-Claude Samyde •

La tempête tropicale Brett va concerner la Martinique entre ce jeudi en fin d'après-midi et la nuit prochaine (jeudi à vendredi). L'île est en vigilance rouge cyclone depuis midi ce jeudi 22 juin 2023. Météo France, position estimée le 22-06-2023 à 15 UTC : 13.8 N 57.7 W, la distance de la Martinique au centre du phénomène cyclonique est de 367 km. La tempête se déplace à la vitesse de 22 km/heure - la pression au centre : 999 hPa Vent max sur 1 minute : 60 nœuds ( 110 km/h) Rafales : 75 nœuds ( 140 km/h). La tempête tropicale BRET maintient son déplacement vers l'ouest. Son centre devrait passer entre le sud de la Martinique et Sainte-Lucie, entre la fin de cet après-midi et la première partie de nuit prochaine. Vigilance rouge cyclone en Martinique à partir de 12 heures ce jeudi 22 juin 2023 • ©Martinique la 1ère Dans cette configuration, La Martinique se situe dans la zone de vent fort. En conséquence, l'état de la mer continue de se dégrader. Au pic de l’évènement : - Les creux moyens peuvent atteindre 4 à 5 m au littoral Atlantique. Des forts déferlements et des submersions localisées peuvent être observés, en particulier entre le Vauclin et les Salines. - Entre les Salines et le Cap Salomon, les vagues pourront atteindre 1m à 1m50 sur le littoral. Des déferlements inhabituels pourront être observés. Les vagues pourront atteindre localement 6 mètres dans le canal de la Dominique, et jusqu'à environ 7 mètres dans le canal de Sainte-Lucie. Le vent se renforce significativement en fin d'après-midi. Au pic de l’évènement, le vent moyen souffle entre 60 et 70 km/heure sur la moitié nord de notre île, et entre 70 et 90 km/heure en moyenne sur la moitié sud. Les rafales peuvent atteindre 100 à 120 km/heure et localement 150 km/heure sur les zones les plus exposées. Les premiers passages fortement pluvieux sont attendus en cours d'après-midi. Sur la durée de l’évènement, les cumuls de pluies peuvent atteindre 120 à 150 mm, localement 200 mm. Le phénomène semble passer relativement rapidement et l'amélioration progressive est attendue à partir de la matinée de demain, vendredi.

Partager :