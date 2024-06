Le Codi-Zouk fait escale à Paris : une invitation à explorer les différents styles zouk

Synchronisation, originalité tout en reflétant l’essence du zouk, la deuxième édition du concours de danse Codi-Zouk, Grand Prix Jean-Philippe Marthély, fait escale au Quai d'Ivry, samedi 22 juin 2024, à l'espace Kandza dès 14h. Quatre couples s'affronteront sur la piste de danse pour remporter le titre de meilleurs danseurs de zouk.

Ce concours mettra à l'honneur la synchronisation et l'originalité des performances, tout en reflétant l'essence même du zouk. L'objectif est de proposer au public un spectacle de haute qualité, à la fois captivant et représentatif de la richesse de cette danse. L'équipe Zouk continue ainsi d'étendre son influence et sa reconnaissance sur la scène internationale, avec des étapes à Paris, en Martinique, en Belgique, à La Réunion, pour finalement revenir à Paris pour la grande finale. Cette deuxième édition du concours Codi-Zouk illustre parfaitement l'engagement et la passion des organisateurs.

Lorsque Jean Marc Templet, Patrick Andrey et Moïse Rippon ont conçu ce projet, ils ne se doutaient pas qu'il susciterait un tel engouement. En lançant une série de concours dans différents pays, ils ont pour ambition de hisser le zouk au sommet de la scène mondiale. Le groupe Kassav’ a joué un rôle crucial en popularisant cette musique à l’international, et avec le Codi-Zouk, nous entrons dans une nouvelle ère novatrice où cette danse est désormais codifiée. Un travail réalisé en étroite collaboration avec les danseurs, les chanteurs, les musiciens et des chorégraphes.

Les passionnés de zouk auront l'occasion de découvrir les multiples facettes de cette danse à travers les performances des quatre couples en compétition. Ceux-ci présenteront une gamme variée de chorégraphies, chacune suivant les sept thématiques développées par le chorégraphe international Moïse Rippon.

Moïse Rippon chorégraphe international et Jean-Marc Templet deux des membres qui avec Patrick Andrey, ont codifié le Zouk. • ©Daniel Betis

Le public pourra apprécier différents styles de zouk : du zouk classique, populaire et accessible, aux accents langoureux du zouk love, en passant par le zouk RnB avant-gardiste, le zouk "saucisson" au style très théâtral, et le zouk chiré, véritable symbole de la joie de vivre. D'autres styles, tels que le zouk "un carreau" et le zouk New Wave, promettent également de captiver et d’enchanter l'audience.

Les quatre couples de l'étape de Paris (samedi 22 juin 2024) • ©organisateur

Le jury, composé de personnalités éminentes du monde artistique, évaluera les performances selon des critères précis incluant la chorégraphie, la tenue et la créativité. Leur mission sera de désigner les vainqueurs du concours Codi-Zouk. Le Grand Prix Jean-Philippe Marthély sera décerné à l'équipe qui réussira à incarner le mieux l'essence et l'innovation du zouk, couronnant ainsi leur excellence et leur talent sur cette scène prestigieuse.