Le courrier des Présidents des exécutifs d'Outre-mer à Emmanuel Macron : regards et attentes pour l'avenir

Les présidents des Collectivités signataires de l'appel de Fort-de-France, se sont réunis, samedi 29 juillet 2023, à l’espace régional du Raizet, aux Abymes en Guadeloupe. Les élus interpellent Emmanuel Macron, président de la République, sur les suites à donner au récent Comité interministériel des Outre-mer (CIOM) et, sur la nécessité d’ouvrir des discussions sur la prochaine réforme constitutionnelle.

Jean-Claude Samyde •

Les présidents Guy Losbar du conseil départemental de la Guadeloupe, Ary Chalus du conseil régional de la Guadeloupe, Serge Letchimy du conseil exécutif de la Martinique et Ben Issa Ousseni du conseil départemental de Mayotte se sont réunis en Guadeloupe, en compagnie des élus de Saint-Martin et de la Guyane, par le biais d'une visioconférence. La Présidente de Région de la Réunion était excusée et n'a pu participer à ces échanges.

Suivi du CIOM

Un courrier a été envoyé au Président de la République, Emmanuel Macron, dans le but de le sensibiliser aux actions à entreprendre suite au récent Comité Interministériel de l'Outre-Mer (CIOM). Les présidents estiment que certaines avancées nécessitent davantage d'approfondissements et de suivi dans leur mise en œuvre, afin d'améliorer rapidement les conditions de vie quotidiennes en Outre-mer. Ils proposent ainsi qu'une réunion trimestrielle soit organisée pour faire le point sur l'avancement de ces mesures.

Ils ont, de plus, invité leurs homologues de Polynésie, Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna à se joindre à eux, afin de représenter ensemble la voix des "2,7 millions d'ultramarins" et de nous assurer que nos préoccupations soient entendues, a expliqué Ary Chalus

Volet constitutionnel

Les présidents d'Exécutif tiennent à rappeler leur attachement au fait que toute réforme de la Constitution ne soit entreprise qu'en associant pleinement les territoires d'outre-mer.

Dans le respect des particularités de chaque territoire, les exécutifs réaffirment également leur volonté de renforcer la démocratie locale et la responsabilité. Ils invitent donc le Président de la République à initier un dialogue sur la réforme à venir dès la fin du mois d'août, afin de répondre aux besoins des populations d'Outre-mer.

(Re)voir le reportage de Linda Querrin et de Bruno Pansiot-Villlon de Guadeloupe la 1ère.

Compte-rendu de la réunion des exécutifs d'outre-mer en Guadeloupe • ©Guadeloupe la 1ère

Les exécutifs ont également abordé, la question des mesures à mettre en œuvre pour le renouvellement des flottes de pêche, et, la situation de la compagnie aérienne Air Antilles / Air Guyane.