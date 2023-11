Le Martiniquais Warren Zaïre-Emery, un phénomène façonné au FCM Aubervilliers

À 17 ans, Warren Zaïre Emery a fait une entrée par la grande porte en équipe de France. Monstre de précocité, il devrait connaître sa première sélection en bleu, contre Gibraltar, ce samedi en éliminatoire de l'Euro 2024. Nous sommes allés dans son premier club, au FCM Aubervilliers en Seine-Saint-Denis, pour remonter aux origines du phénomène.

Samuel Piqueur (avec Thierry Hilairsaint) •

Warren Zaïre-Emery c’est la sensation du moment. Sa première convocation en équipe de France, ne faisait aucun doute. La seule question qui restait en suspens était de savoir quand celle-ci allait arriver. Le voile a vite été levé par Didier Deschamps, qui l'a sélectionné dès le troisième rassemblement des bleus de la saison. Âgé de 17 ans, le Martiniquais pourrait devenir en cas d’entrée en jeu le plus jeune joueur à porter le maillot tricolore, depuis 1911.

La précocité du jeune milieu de terrain du Paris Saint-Germain, peut impressionner certains, mais dans son premier club, au FCM (football club municipal) d'Aubervilliers en Seine-Saint-Denis, personne n’est surpris. " Ça fait vraiment plaisir de le voir à ce niveau, confie Zahir Rahli, l’un de ses premiers entraîneurs. Dès qu’il a commencé à jouer chez les professionnels, j’ai dit, il faut que (Didier) Deschamps le vois, car Warren, c'est un joueur qui va aller loin ". Arrivé dans ce club du nord de la région parisienne à ses cinq ans, il y restera jusqu’à ses huit ans avant de filer au PSG en 2014.

Un passage éclair, mais suffisant pour marquer à jamais les esprits de ses éducateurs et adversaires. "En 30 ans, je n’ai jamais vu un joueur comme lui. Pourtant, j’en ai vu passer des bons footballeurs", se remémore l’éducateur.

Zahir Rahli l'un des premiers éducateurs de Warren Zaïre-Emery au FCM Aubervilliers • ©Thierry Hilairsaint

Un cran au-dessus des autres dès le plus jeune âge

Technique, rapide et agile, Warren voit tout mieux et plus vite que les autres. "Avant même de recevoir le ballon, il savait déjà ce qu’il allait faire avec après ". Phénomène de précocité et à l'aise balle au pied, il est surclassé dans toutes les catégories de jeunes. "Il m'arrivait parfois de faire les explications des exercices avec Warren. Il est tellement intelligent qu'il comprenait plus vite que les autres" avoue Zahir Rahli.

Première licence en club avec le FCM Aubervilliers du Martiniquais Warren Zaïre-Emery. • ©Thierry Hilairsaint

À l’âge de six ans, le joueur infatigable qu’il est devenu aujourd’hui, excellait à chaque tournoi auquel son club d’Aubervilliers prenait part. "On n'a jamais perdu un tournoi avec Warren dans le groupe. C’était le moteur et le meneur de jeu de l’équipe", lâche l’un des formateurs, qui se souvient très bien de ce petit jeune, tout fin, capable d’enchaîner 70 jongles des deux pieds à l’âge de 6-7 ans. "Warren terminait à chaque fois meilleur joueur de chaque tournoi qu'on jouait, pourtant, c'était toujours le plus jeune des joueurs inscrit" souligne un autre de ses premiers formateurs.

Le chouchou de la jeune génération

Ses coéquipiers de l’époque au FCMA (football club municipal d'Aubervilliers), quant à eux, restent admiratifs devant l’ascension du phénomène. " À l’époque, quand il jouait avec nous, il était déjà surclassé. Warren était au-dessus de sa génération, il était vraiment fort. Je ne pensais pas qu'il allait faire tout ça, aussi rapidement, mais il le mérite" se souvient l'un de ses anciens coéquipiers à Aubervilliers.

Kylian Mbappé en son temps, autre monstre de précocité, a vite su conquérir le cœur des nouvelles générations. Warren Zaïre-Emery n’est certes pas encore l'égal de son coéquipier en club et capitaine en sélection. Mais il peut se targuer, tout comme lui, d’être un modèle pour les plus jeunes. Dans son ancien club, le Martiniquais fait l’unanimité dans les rangs des jeunes pousses. "Warren est fort, il joue bien, c’est le meilleur " glisse Wayel 7 ans. À ses côtés, un autre de ses partenaires, à peine plus âgé que lui, a déjà assez de maturité pour décortiquer le jeu du milieu parisien. "Warren est fort, il a une bonne conduite de balle, il a un bon tir " analyse le jeune garçon, qui lui aussi se verrait bien suivre la trajectoire de son aîné.