Légion d’honneur : qui sont les Ultramarins distingués en 2023 ?

La cheffe des douanes en Guadeloupe, Marie-Line Galvani, l’archevêque de Fort-de-France, David Macaire, l’ancien sénateur Michel Magras, la proviseure Yasmina Zozor et l’ancienne ministre Hélène Geoffroy figurent dans cette liste prestigieuse.

Comme chaque année, le gouvernement livre son décret portant promotion et nomination dans l'ordre national de la Légion d'honneur. Tout le monde peut le consulter ici. Parue au Journal officiel ce dimanche, la nouvelle promotion de la plus élevée des distinctions nationales françaises, récompense au total et à parité 340 personnes œuvrant "au service de la nation". Illustres ou inconnues du grand public, ces personnes sont réparties en différents grades (chevaliers, officiers, commandeurs).

Cheffe des douanes en Guadeloupe

Cette année, une Guadeloupéenne a été élevée au grade d’officier de la légion d’honneur. Distinguée par le ministère de l’Intérieur et des Outre-mer, Marie-Line Galvani est inspectrice régionale des douanes et cheffe de service de la brigade des douanes de l’aéroport Guadeloupe, pôle Caraïbes. Elle était chevalière de la légion d’honneur depuis le 24 juin 2011.

L'archevêque de Fort-de-France

Également distingué par le même ministère de l’Intérieur et des Outre-mer, Mgr David Macaire. L’archevêque de Saint-Pierre et Fort-de-France est aussi président-fondateur d'un établissement d'enseignement supérieur en Martinique. Comme l’archevêque, Michel Magras ancien sénateur de Saint-Barthélemy, se voit élevé au grade de chevalier de la légion d’honneur. L’ex-sénateur a aussi été le président de la délégation sénatoriale aux Outre-mer.

David Macaire, Archevêque de Saint-Pierre et de Fort-de-France • ©Jean-claude Samyde

Invité : Michel Magras, président de la délégation sénatoriale à l’outre-mer • ©Polynesie1ere

Le Ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse a nommé au grade de chevalier Yasmina Zozor, principale du Collège Saint-John Perse, aux Abymes en Guadeloupe.

Une ancienne ministre socialiste

Aussi promue chevalière de la légion d’honneur : Hélène Geoffroy. Elle a été ministre sous la présidence de François Hollande. Distinguée par le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, la socialiste continue sa vie politique en tant que vice-présidente de la métropole de Lyon et maire de Vaulx-en-Velin.

Hélène Geoffroy • ©NORBERT GRISAY / HANS LUCAS

Ils ne sont pas Ultramarins, mais ont été distingués dans cette promotion 2023 : Yannick Noah, Stéphane Diagana, Arthur, le Nobel de physique Alain Aspect, l'astronaute Thomas Pesquet, les politiques François Bayrou, Christophe Castaner, Richard Ferrand, le chef d'orchestre Jean-Claude Casadesus, le prix Nobel de littérature Patrick Modiano, le compositeur Louis Chedid et père de Mathieu ainsi que l'auteur de bande dessinée Enki Bilal.