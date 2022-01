Légion d'honneur : qui sont les Ultramarins promus ce 1er janvier 2022 ?

Comme chaque 1er janvier, le président de la République décerne la plus haute décoration honorifique française à quelques centaines de personnalités et d'inconnus. Des Français d'Outre-mer font également partie de la liste.

Cette année encore, les médecins et scientifiques, très mobilisés en cette période de crise sanitaire, sont mis à l'honneur dans la nouvelle promotion civile de l’ordre de la Légion d’honneur, publiée le 1er janvier. Plus de 500 personnalités sont distinguées cette année, dont 15 % dans le domaine de la santé, le social et l'humanitaire et 10 % dans l'enseignement et la recherche.

Parmi les promus en Outre-mer, on retrouve la directrice des affaires sanitaires et sociales de Nouvelle-Calédonie, une cheffe de service au Centre spatial guyanais de Kourou et un docteur en médecine.

Retrouvez ci-dessous la liste complète des personnes promues en lien avec les territoires d'Outre-mer français :

Au grade d'officier

► Claude Bachelard, docteur en médecine, ancien président du conseil consultatif et du comité consultatif de la réserve naturelle des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF). Il avait été fait chevalier le 25 juillet 2006.

Au grade de chevalier

► Virginie Boucaud, professeure de sciences de la vie et de la Terre, présidente d’une association dédiée à la conservation des cétacés de La Réunion et de l’Océan Indien. 27 ans de services.

► Sylvie Espécier (née Guirlinger), sous-préfète, cheffe de service au Centre spatial guyanais de Kourou. 34 ans de services.

► Christine Gardel, médecin, inspectrice générale des affaires sociales. 36 ans de services.

► Angélique Goodall (née Marlot), directrice régionale d’un établissement public à caractère administratif en charge de l’emploi à La Réunion. 32 ans de services.

► Thierry de Greslan, neurologue, chef de service au sein d’un centre hospitalier territorial (Nouvelle-Calédonie). 33 ans de services.

► Séverine Métillon, directrice des affaires sanitaires et sociales de Nouvelle-Calédonie. 20 ans de services.

► Serge Planes, directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique, spécialiste de l’étude des coraux. 31 ans de services.

► Joël Sorres, agriculteur, président de l’Office de développement de l’économie agricole d’Outre-mer. 35 ans de services.