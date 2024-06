Législatives 2024. "Si les élections pouvaient apporter un changement, ce serait vraiment extraordinaire" : la jeunesse wallisienne peine à y croire

Quelle est la place de la jeunesse à Wallis ? Le thème revient à chaque campagne électorale, pourtant les jeunes du fenua, se sentent laissés pour compte. Quelques initiatives ont été lancées mais la plupart ne durent pas. Le prochain vote peine à mobiliser les jeunes Wallisiens.

J-10 avant les élections législatives et pourtant l'échéance ne semble pas susciter un grand intérêt auprès de la jeunesse wallisienne. Dans ce lycée, le seul de l'île, le constat est sans appel.

Folitau, lycéenne à Wallis • ©Outre-mer la 1ère

"Ça nous intéresse mais d'un autre côté non, vu que l'on n'est pas concerné dans ce genre de choses." réagit Folitau.

Groupe de lycéens à Wallis • ©Outre-mer la 1ère

"Je n'ai pas d'avis sur ces élections parce que ça ne m'intéresse pas." répond Visesio.

Cependant certains sont convaincus de l'importance de ces élections mais peinent à être séduits par les discours politiques.

Higano, lycéenne wallisienne • ©Outre-mer la 1ère

"Ça fait quand même un moment que les jeunes attendent quelque chose et ce quelque chose n'est toujours pas arrivé. Si les élections pouvaient apporter un changement, ce serait vraiment extraordinaire." précise Higano.

Un changement attendu de tous, surtout par la jeune génération qui dénonce un avenir incertain sur l'archipel. Le territoire Wallis-et-Futuna ne dispose d'aucune filière d'études supérieures et les perspectives d'emploi y sont faibles.

Lolesio déplore que les jeunes du pays quittent le fenua, faute d'emplois. • ©Outre-mer la 1ère

"Si nos politiciens et politiciennes, ne nous donnent pas ce dont nous, les jeunes, avons besoin pour continuer la vie de Wallis et Futuna, les jeunes vont partir. Le territoire va rester sans jeunes." déplore Lolesio.

Selon l'INSEE Wallis et Futuna a perdu 5% de sa population entre 2013 et 2019. Une baisse encore plus significative chez les jeunes pourtant au cœur des enjeux de cette campagne.

Un reportage de Leïla Zellouma et les équipes de Wallis et Futuna la 1ère.

Retrouvez ici notre journal outremer.l'info du vendredi 21 juin 2024 présenté par Antoine Defives, également diffusé sur France 3 à 11h50.