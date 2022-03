Les Contes d'Hoffman par les voix d'Outre-mer

Les chanteurs de l’association des Voix des Outre-mer et ceux de l'association Nancy Opéra en concert à Villers les Nancy. Au terme d’une résidence de plusieurs jours, sous la houlette du Martiniquais Fabrice Di Falco, les jeunes chanteurs des deux associations présentent au public, ce jeudi 31 mars, une représentation des Contes d’Hoffmann d’Offenbach.

Célia Cléry •

C’est un spectacle qui pourrait bien marquer ces jeunes artistes lyriques. Ils n’ont pas tous une grande expérience, mais c’est avec tout leur cœur qu’ils se sont lancés dans l’aventure, accompagné entre autres, par le Martiniquais Fabrice Di Falco. Ce jeudi, ils seront sur leur 31 pour interpréter, en public, de longs extraits de l’opéra, Les Contes d’Hoffman, crée en 1881 par Offenbach. Le projet est né d’une volonté commune de deux associations : Nancy Opéra Passion et les Voix des Outre-mer. Cette dernière ayant choisi de mettre en lumière les talents ultramarins de l’art lyrique, à travers un concours annuel organisé par Fabrice di Falco.

Des Contes d’Hoffmann couleur Outre-mer

Cet opéra n’échappe pas à la règle, puisque dans la distribution, on retrouve la soprano guadeloupéenne Déborah-Ménélia Attal qui interprète l’une des maitresses d’Hoffmann, la cantatrice Antonia. Dans sa préparation, la jeune femme a pu bénéficier des conseils de la soprano italienne Patrizia Ciofi qui a précédemment joué le rôle. Au casting encore de cet opéra, la Réunionnaise Clara Bellon. Elle se glisse dans la peau d’Olympia et elle aussi bénéficie des conseils précieux de ses deux "maîtres" : Fabrice di Falco et Patrizia Ciofi.

Une représentation à Nancy, décidemment aux couleurs des Outre-mer. Jennifer Pellagaud de Nouvelle-Calédonie et Carl Mam Lam Fook de Guyane sont aussi de la partie, tout comme Alban Legos, prix « Amis des voix des Outre-mer- Christiane Eda-Pierre » 2021.

Et l’expérience ne devrait pas s’arrêter là. Après Nancy, une tournée devrait suivre pour nos jeunes artistes, dans l’Hexagone puis Outre-mer. Des représentations sont annoncées en octobre et en novembre 2022 à la Réunion et à Mayotte. Puis en décembre en Guadeloupe et en Martinique dans le cadre du festival FILAO.