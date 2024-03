Ligue 1 : Antoine Kombouaré officiellement à Nantes, revient "en mission"

Le Kanak confirme qu'il remplace au poste d'entraîneur Jocelyn Gourvennec. Il avait été limogé du poste, qu'il occupait depuis 2021, en mai 2023.

Le FC Nantes, barragiste en L1, a confirmé le remplacement de Jocelyn Gourvennec par Antoine Kombouaré au poste d'entraîneur, mardi, et le Kanak s'est dit "en mission" pour sauver la place des Canaris dans l'élite.

"Je sais que je suis en mission, il y a huit matches pour aller chercher le maintien", a lancé l'ancien défenseur nantais, qui avait déjà occupé cette fonction entre 2021 et 2023. "On sait que ça va être très compliqué, mais si je suis là, c'est que (...) je suis persuadé qu'on sera capables de se maintenir", a-t-il ajouté, lors de sa présentation à la presse.

Limogé en mai 2023, à quatre journées de la fin, avant que Pierre Aristouy ne sauve le club à la dernière journée, il revient dix mois plus tard à la place de Gourvennec qui avait lui-même remplacé Aristouy après 13 journées cette saison. La défaite contre Strasbourg (1-3), samedi, la septième consécutive à domicile, qui a laissé les Canaris à la 16e place après 26 journées, a été celle de trop pour Gourvennec.

"Une surprise"

Le retour express de Kombouaré sur le banc de Nantes a néanmoins étonné même le principal intéressé. "Cela a été une surprise quand Franck (Kita, le directeur général du club) m'a appelé samedi soir pour me dire: 'on peut se rencontrer ?'. Je ne pensais pas revenir ici et encore moins revenir aussi tôt", a-t-il expliqué. Mais après avoir, quelques jours plus tôt, dans L'Equipe, évoqué son souhait de retrouver un banc, il n'a pu refuser l'offre de son club de cœur. "J'ai passé mes plus belles années d'entraîneur ici à Nantes", a-t-il assuré.

En deux ans et trois mois, il avait amené Nantes à une victoire et une finale malheureuse en Coupe de France, ainsi qu'en barrage d'accession aux huitièmes de finale en Ligue Europa.

Les relations avec Waldemar Kita, le propriétaire du club et le père de Franck, avaient été houleuses, mais les deux hommes ont décidé d'enterrer la hache de guerre pour le bien du club.

"Je pense qu'Antoine va redonner beaucoup d'énergie à tout le monde et on va retrouver un mode de fonctionnement qui nous correspond", a expliqué Franck Kita. Ce dernier a aussi estimé que Nantes, qui a lutté pour son maintien lors de trois des quatre dernières saisons, est "fort d'une grande expérience" en la matière qui lui permettra de "rester calme, serein, travailler dur et ne pas trop se préoccuper des résultats des autres clubs".

Le choix de Kombouaré a aussi été dicté par sa bonne connaissance de l'effectif, puisqu'il a déjà eu 17 des 25 joueurs du groupe pro sous ses ordres. "Maintenant, ce n'est pas un gage de succès, mais ça va aider à aller plus vite", a souligné le coach.