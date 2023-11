Ligue des Nations : deux Antillaises convoquées en équipe de France

Le sélectionneur de l’équipe de France féminine Hervé Renard a dévoilé ce vendredi sa liste de 23 joueuses retenues pour les deux prochains matches de Ligue des Nations contre L’Autriche le 1er décembre et le Portugal le 5 décembre. Deux Ultramarines sont présentes, la Martiniquaise Wendie Renard et la Guadeloupéenne Estelle Cascarino.

L’équipe de France de football féminine rechausse les crampons, pour un dernier tour de collier de l’année 2023. Actuellement en tête de leur poule de ligue des Nations, les Bleues veulent boucler cet exercice 2023 sur bonne note. En cas de victoire face aux Autrichiennes (le 1ᵉʳ décembre), elles seraient assurées de terminer en tête de leur groupe.

Pour accomplir cette mission, le sélectionneur français a décidé de faire confiance à ses habituelles joueuses, avec quelques surprises, comme le retour de l’attaquante du PSG, Marie-Antoinette Katoto. Du côté des Ultramarines, elles ne seront que deux pour ce rassemblement. Comme à l’accoutumée, la Martiniquaise Wendie Renard tient bien son rang et sera de la partie. À 33 ans, la défenseuse de l’Olympique Lyonnais qui a réalisé une belle prestation en Ligue des champions mercredi soir, est une valeur sûre de la sélection française.

À ses côtés, elle retrouvera la Guadeloupéenne Estelle Cascarino. La jumelle de Delphine semble être devenue une joueuse de base du groupe d’Hervé Renard. C’est simple, depuis la coupe du monde en juillet-août dernier, elle n’a plus quitté le groupe dès 26, puis 24 et maintenant 23. La joueuse de la Juventus Turin, en Italie, a retrouvé de la stabilité dans son jeu et une place de titulaire. À quelques mois des Jeux Olympiques de Paris 2024, si elle continue sur le même élan, elle pourrait faire partie du groupe de 18, pour ce qui est l’objectif principal du mandat d’Hervé Renard. Ce dernier a d’ailleurs lancé un avertissement à ses joueuses. "Le groupe est étoffé, donc les places seront chères. C’est un petit message (rires) ", prévient-il.

🚨 La liste des 𝐁𝐥𝐞𝐮𝐞𝐬 pour le dernier rassemblement de 𝟐𝟎𝟐𝟑 avec le retour de @MarieKatoto 🔥



Au programme en 𝐋𝐢𝐠𝐮𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐍𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 :

🇫🇷-🇦🇹 01/12

🇵🇹-🇫🇷 05/12#FiersdetreBleues pic.twitter.com/pFOMgnj3xP — Equipe de France Féminine (@equipedefranceF) November 24, 2023

"On espère tous que Delphine sera là pour les Jeux Olympiques"

Blessée depuis la fin de la saison dernière, la Guadeloupéenne Delphine Cascarino est en phase de retour. Normalement, si son plan de reprise est respecté, l’attaquante de l’OL devrait rejouer début janvier. Un retour attendu par l’ensemble du groupe France. "On espère tous que Delphine sera là pour les JO. C’est une joueuse extraordinaire. Déclare Hervé Renard. En attendant, on a des choses à accomplir sans elle, et plus vite, elle pourra nous rejoindre et mieux ce sera pour le groupe " ajoute le sélectionneur. Tout comme elle, sa compatriote guadeloupéenne Sandy Baltimore est aussi absente à cause d’une blessure.

En revanche, la route vers les Jeux Olympiques semble être plus sinueuse pour les deux Guadeloupéennes, Laurina fazer (Paris Saint-Germain) et Naomi Feller (Réal Madrid). Non-retenues pour la seconde fois de suite, les deux joueuses qui étaient du voyage en Australie pour la dernière coupe du monde, ne semblent plus être dans les plans du sélectionneur pour le moment. "Il n’y a aucune place qui est acquise. À ce jour, c’est toujours 18 joueuses de prévues pour les jeux, donc ça va réduire encore le groupe, prévient le sélectionneur. Il faut que les joueuses se mettent en mode concurrence sans oublier l’instant présent. Car c’est dans les moments de stage qu’il faut prouver qu’on mérite sa place" conclut Hervé Renard.

Les Bleues affronteront l’Autriche le 1ᵉʳ décembre à Rennes et le Portugal le 5 décembre à Leiria.