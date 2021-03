Angélique Le Bouter - Publié le 17/03/2021 à 09:28

Depuis un an, les territoires ont connu des situations sanitaires très variables, alternant pour la plupart pics épidémiques et stabilisations. Les Outre-mer ont pu tirer parti de leur situation démographique - des populations généralement plus jeunes, mais aussi plus sujettes aux facteurs de comorbidité. Les DROM-COM ont également souffert de la fragilité de leurs systèmes de soins. Nombre réduit de places en réanimation, absence d'équipements... L'état a dû répondre dans l'urgence à des carences matérielles et des manques de personnels.

Un an de pics et de plateaux en Outre-mer, quelques territoires épargnés

Les territoires ont connu des situations sanitaires parfois diamétralement opposées, selon qu'ils ont des frontières terrestres avec d'autres pays comme la Guyane, ou qu'ils ont suspendu rapidement les vols internationaux pour mettre en place une bulle sanitaire comme la Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna. Dans la foulée de l'Hexagone, les contaminations augmentent à Mayotte (barre orange dans le graphique ci-dessous). Dès le mois de mai 2020, le nombre de cas dans l'archipel de l'océan Indien est supérieur à celui de la France, lorsqu'il est ramené à une population équivalente.



Dans le graphique ci-dessous, nous avons choisi une proportion de 100 000 habitants pour permettre une comparaison entre les différents territoires. Les chiffres sont ceux des ARS ou des préfectures/Haut-commissariats pour les Outre-mer et de Santé Publique France pour l'Hexagone, au 1er jour de chaque mois. Cliquez sur le bouton "play" en bas à gauche pour lancer et interrompre l'animation. Cliquez sur la frise chronologique en bas du graphique pour atteindre directement la date qui vous intéresse.

Au début du mois de juin, Mayotte reste le territoire le plus touché, avant que l'épidémie ne décolle en Guyane telle une fusée (en vert). En juillet, le département d'Amérique du Sud voit le nombre total des contaminations augmenter rapidement, passant de 172 le 1er juin à 2 672 le 1er août. A ce stade, la Polynésie (en noir) est épargnée, mais un frémissement se fait sentir aux Antilles (en bleus et violets). En septembre, l'épidémie s'accélère en Guadeloupe, qui devient la deuxième région la plus touchée, à populations égales. Mais déjà, une vague se prépare à déferler sur la Polynésie, heurtée de plein fouet en novembre. En un peu plus d'un mois, les îles polynésiennes deviennent proportionnellement le territoire le plus contaminé, loin devant l'Hexagone et les autres DROM-COM. Autre exemple : Wallis et Futuna où le premier cas autochtones est détecté le 6 mars 2021. Le 16 mars, 233 contaminations ont été recensées, soit 2026 cas cumulés pour 100 000 habitants en une dizaine de jours. En comparaison, la France entière compte presque 5 970 cas pour 100 000 habitants, alors que le virus y circule depuis plus d'un an. Tous territoires des Outre-mer confondus, ce chiffre atteint 3 302 pour 100 000 habitants.



Ce constat ne surprend pas le Dr Christophe Longuet qui collabore au Conseil scientifique pour les avis qui concernent les Outre-mer : "On voit par exemple que la Polynésie qui avait pris dans un premier temps des mesures strictes de contrôle d’accès au territoire, a finalement levé partiellement ces restrictions pour des raisons économiques. C’est là que 'le loup est entré dans la bergerie' et que l’épidémie a pu flamber", commente le médecin qui fait référence à la reprise des liaisons aériennes avec l'Hexagone puis l'étranger au cours de la première quinzaine de juillet 2020. "Les populations étaient jusque-là protégées et n’appliquaient pas forcément les mesures barrières de manière très efficace. Cette courbe est également intéressante car elle permet d’établir une corrélation entre les mesures de protection souvent très différentes d’un territoire à l’autre et l’évolution du virus. On voit que là où les mesures ont été très strictes, le virus a été contenu." Ainsi, la Nouvelle-Calédonie - qui a opté pour des mesures plus drastiques menant à une mise sous cloche presque totale - n'a recensé qu'une poignée de contaminations, un an après le début de l'épidémie.



La situation s'améliore progressivement avec un net ralentissement des nouvelles contaminations : un an après le début de l'épidémie, la Polynésie reste le territoire le plus touché, juste devant Mayotte qui connait une nouvelle explosion du nombre de ses cas en janvier-février 2021, alors que presque partout ailleurs, la situation semble se stabiliser, au moins provisoirement. La situation sanitaire se dégrade également à Saint-Barthélemy.

Le graphique ci-dessous confirme qu'à population égale, la Polynésie, Mayotte et Saint-Barthélemy sont les territoires les plus touchés, devant la Guyane puis la moyenne française. A l'inverse, l'explosion du nombre de cas en Polynésie à partir d'octobre est bien visible, de même que celle connue par Mayotte en février 2021. La Guyane connait elle deux fortes vagues au cours de l'année. La Réunion, la Martinique et, à un degré moindre, la Guadeloupe ont réussi à contenir les différentes vagues épidémiques à ce stade. Passez votre curseur sur les courbes pour faire apparaître plus d'informations.

Concernant le nombre de décès, les chiffres varient évidemment d'un territoire à l'autre. Au 1er mars 2021, la Guadeloupe enregistre 179 victimes du Covid-19, la Polynésie en dénombre 139, Mayotte 110. Ces trois territoires ont connu des pics de décès. Il débute en septembre en Guadeloupe, à partir d'octobre en Polynésie. Mayotte - qui essuie un nombre de victimes conséquent et régulier dès juin 2020 - connait une accélération en février 2021.



La Guadeloupe enregistre un nombre de cas supérieur à la Martinique, l'autre DROM des Antilles françaises qui compte une population quasiment équivalente. La courbe des décès est bien plus haute en Guadeloupe, la différence entre les deux territoires est plus marquée que pour le nombre de contaminations. Au 1er mars 2021, la Guadeloupe dénombre 171 décès, la Martinique 46. Ce sont les courbes bleues, claire et foncée, dans le graphique de gauche ci-dessous. Plusieurs éléments peuvent expliquer ces situations. Contrairement à la Guadeloupe, la Martinique a opté pour deuxième confinement le 30 octobre, comme l'Hexagone. Par ailleurs, l'hôpital de Pointe-à-Pitre connait des difficultés, depuis l'incendie qui l'a, en partie, ravagé le 28 novembre 2017.

Trois territoires n'ont répertorié aucun décès liés au Covid-19, à ce jour : Saint-Pierre et Miquelon, la Nouvelle-Calédonie ainsi que Wallis et Futuna.

La Réunion, la Martinique et Saint-Martin enregistrent le plus petit nombre de victimes. A populations égales, la Polynésie affiche un bilan légèrement supérieur à celui de la Guadeloupe. Rapporté à une population égale (graphique de droite), le nombre de décès dans les territoires d'Outre-mer est nettement inférieur à la moyenne française (courbe jaune). Le docteur Longuet, qui collabore au Conseil scientifique, n'explique pas ce phénomène à ce jour. "Si on compare ce qui est comparable, par exemple, en Polynésie, le nombre de cas pour 100 000 habitants est très proche de la moyenne nationale, et pourtant il y a proportionnellement trois fois moins de décès. Pourquoi ?, s'interroge Christophe Longuet. Il n’y a pas d’explication."





"Dans certains territoires comme Mayotte et la Guyane, le nombre de décès plus faible que dans la moyenne nationale peut s’expliquer par l’âge de la population, plus jeune, poursuit le médecin. Mais cet argument n’est pas valable pour la Guadeloupe ou la Martinique, qui ont également enregistré moins de décès que sur l’ensemble de la France. Il serait très intéressant de mener une étude multicentrique (NDLR : avec des volontaires en provenance de plusieurs centres médicaux différents) et multi-territoire sur l’ensemble des Outre-mer pour comprendre ce nombre plus faible de décès. Y a-t-il un facteur génétique ? Ou des antécédents d’infections à coronavirus dans le passé qui auraient permis le développement d’anticorps protecteurs ? Ce sont des pistes qui méritent d’être étudiées."