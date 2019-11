Martinique : une femme sur cinq en situation de violences conjugales (INED)

L'INED a révélé le 22 novembre 2019 les premiers résultats de son enquête sur les violences faites aux femmes en Martinique. Une femme sur dix est confrontée au harcèlement dans les lieux publics, une sur quatre subit des violences au travail, une sur cinq est en situation de violences conjugales.

Harcèlement dans les lieux publics

Violences sur le lieu de travail

Violences dans le couple

L'Institut National d'Etudes Démographiques a démarré en 2018 une enquête intitulée Virage (violences et rapports de genre), pour fournir un diagnostic statistique sur le phénomène des violences faites aux femmes dans les départements d'Outre-mer. En mars 2019, l'INED a publié les premiers résultats pour La Réunion . Les résultats pour la Guadeloupe ne sont pas encore connus, tandis que ceux de la Martinique ont été publiés vendredi 22 novembre 2019. Voici la synthèse des premiers résultats.Selon l'INED, en martinique,. 10 % des Martiniquaises interrogées rapportent des propositions sexuelles insistantes malgré leur refus et 4 % ont subi des attouchements des seins, fesses ou des baisers forcés.Les sifflements ou interpellations sous un prétexte de drague concernent la moitié des femmes (51 % soit 2,5 fois plus que dans l’hexagone).27% des femmes qui travaillent expliquent avoir subi une forme de violence dans le cadre de leur emploi, en grande majorité des violences psychologiques. Cela représente donc. C'est plus que dans l'Hexagone ou une femme sur cinq explique subir de telles violences sur son lieu de travail.: une femme sur vingt en Martinique est victime de harcèlement sexuel au travail, principalement de ses collègues, rapporte l'INED. Les commerçantes, les cheffes d’entreprise et les professions intermédiaires de la santé et du travail social se déclarent davantage victimes.Le constat est éloquent : selon l'indicateur de l'INED. Plus du tiers des femmes interrogées déclarent avoir subi des violences psychologiques (faits de jalousie, dénigrement).C'est au sein des couples récemment séparés que les violences sont les plus fréquentes. L'INED rapporte que. L'Institut précise encore que "Lorsque les deux conjoints sont au chômage ou inactifs, l’indicateur de violences conjugales atteint même les 30 %. Les situations de précarité, accompagnées sans doute d’importantes difficultés financières, constituent ainsi l’un des facteurs de risques de violences conjugales."Retrouvez la synthèse de cette enquête de l'Institut National d'Etudes Démographiques ici :

