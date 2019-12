Mayotte, en pré-alerte cyclonique, menacée par la forte tempête tropicale Belna

Les pluies vont commencer samedi et vont s'intensifier. On pourrait se retrouver en vigilance fortes pluies dimanche matin et en alerte orange. Les vents vont accélérer dans la journée de dimanche, on va sentir le souffle de la bête. L'alerte rouge sera déclenchée par le Préfet trois heures avant le passage.

Laurent Floch, directeur de Météo-France Mayotte