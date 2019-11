Meurtre d'un Mauricien à Brest en 2017: 18 ans de prison pour deux hommes

Deux hommes ont été condamnés vendredi à 18 ans de prison et écroués par la cour d'assises du Finistère pour le meurtre de Christian Dhookit. Le corps de ce Mauricien avait été retrouvé en partie brûlé, à Brest, en 2017.

Outre-mer la 1ère avec AFP •

Pas d'aveu

Passé par La Réunion

En juin 2017, le cadavre de Christian Dhookit, Mauricien de 47 ans, avait été découvert près de la mairie de Brest. L'autopsie avait révélé que le décès avait été provoqué par une hémorragie cérébrale à la suite de violents coups portés à la tête et le haut du corps comportait des traces de brûlures.Durant les débats cette semaine à la cour d'assises du Finistère, située à Quimper, aucun des accusés n'a avoué avoir mis le feu à la dépouille de Christian Dhookit . L'avocat général avait requis vingt ans de prison pour les deux hommes accusés de meurtre, et cinq ans de prison pour le plus jeunes des trois qui était accusé de complicité de meurtre, soupçonné d'avoir fait le guet pendant le passage à tabac. Il a finalement été condamné à quatre ans de prison, dont trois avec sursis, la qualification de "non assistance à personne en danger" ayant finalement été retenue. Selon la presse mauricienne , Christian Dhookit travaillait comme menuisier et effectuait également des petits boulots. Il vivait seul à Paris. Auparavant, il avait passé trois ans à La Réunion.