Montrouge: l'hommage cinq ans après à Clarissa Jean-Philippe

"Elle incarnait la France dans toute sa jeunesse et toute sa ferveur": cinq ans après le meurtre de la policière municipale Clarissa Jean-Philippe à Montrouge par Amédy Coulibaly, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner lui a rendu hommage.



Nous n'oublierons jamais ce qu'il s'est passé à Montrouge ce matin du 8 janvier [...] C'est toute la République et la famille des forces de l'ordre qui ont été touchées

Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur

Le Procès

"Clarissa Jean-Philippe a été emportée par la haine, emportée par la barbarie", a rappelé le ministre lors d'un hommage organisé à l'endroit même où cette policière municipale de 26 ans a été abattue d'une balle de kalachnikov dans le dos, le matin du 8 janvier 2015.Elle effectuait une intervention sur un incident de circulation quand elle a été visée par Amédy Coulibaly, qui tuera quatre autres personnes le lendemain lors de la prise d'otages de l'Hyper Cacher.Un collègue de Clarissa Jean-Philippe a également été blessé par balle lors de l'attaque et un autre d'un coup de crosse.Le ministre de l'Intérieur a insisté sur la menace terroriste toujours présente, comme "ces derniers mois nous l'ont montré encore". "Nous ne cesserons jamais de défendre la République", a-t-il martelé. "Nous serons là pour combattre le fléau de la radicalisation, pour affirmer la loi de la République sur chaque mètre carré du territoire", a assuré Christophe Castaner.Cette année, aucun membre de la famille n'a assisté à la cérémoinie à Montrouge. Seuls des élus, des proches, des anonymes aussi, ont tenu a être présents pour honorer la mémoire de la jeune policière municipale. Regardez, dans l'ordre, Serge Eliette, ami de la famille, Jacqueline Belhomme, maire de Malakoff et Pierre Kanuti, conseiller régional Ile-de-France:Le Creform 93 (comité représentatif des Français d’Outre-Mer) organise, comme chaque année depuis 2015, une messe en mémoire de Clarissa Jean-Philippe. Cette célébration qui aura lieu dimanche 12 janvier à 10h à la basilique en présence de nombreuses personnalités est plus largement un hommage à toutes les victimes d’attentats.Les quatorze suspects soupçonnés d'avoir fourni un soutien logistique aux frères Kouachi et à Amédy Coulibaly seront jugés à Paris du 4 mai au 10 juillet par une cour d'assises spéciale.