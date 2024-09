Mort de Lilian Dejean: un mandat d'arrêt européen diffusé à l'encontre du suspect

L'agent municipal originaire de Guadeloupe est mort le 8 septembre dernier en tentant d'empêcher un homme de fuir après un accident. Le suspect, âgé de 25 ans, est toujours en fuite.

Un mandat d'arrêt européen a été diffusé à l'encontre de l'homme soupçonné d'avoir tué un employé municipal le 8 septembre à Grenoble, a indiqué lundi le parquet. Le mandat a été délivré vendredi, a déclaré le procureur Eric Vaillant, en précisant qu'il s'agissait "d'une garantie" en cas de fuite à l'étranger.

Il y a huit jours, Lilian Dejean, 49 ans, avait été atteint d'une balle au thorax tôt, alors qu'il tentait d'empêcher de fuir un homme ayant causé un accident de la circulation, au volant d'une puissante voiture de location immatriculée en Pologne. L'employé municipal est décédé peu après à l'hôpital. Sa mort a suscité une immense émotion parmi ses collègues et les habitants, qui lui avaient rendu de vibrants hommages dès le lendemain du meurtre. Une marche blanche a réuni un millier de personnes dimanche.

Un suspect déjà connu de la justice

Le meurtrier présumé, âgé de 25 ans, dont une pièce d'identité avait été retrouvée dans la voiture accidentée qu'il a abandonnée sur place, est activement recherché depuis une semaine. Aucune garde à vue n'a été réalisée, selon le parquet.

Une information judiciaire a été ouverte pour "meurtre sur une personne chargée d'une mission de service public", "blessure involontaire" "aggravée par la vitesse et le délit de fuite", et "détention d'armes de catégorie B". Le fugitif est connu de la justice pour "vols, violences et trafics de stupéfiants" et pour avoir roué de coups, avec cinq codétenus, un autre prisonnier à la maison d'arrêt de Varces (Isère) en juin 2023.