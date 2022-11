Nouvelle-Calédonie : 1,9 million d'euros investis pour le développement durable et l'économie circulaire

Le premier appel à projets, intitulé "Projets d’innovation", a pour objectif "de sélectionner les projets de recherche et développement les plus ambitieux dans des domaines pouvant s’étendre des services au numérique, aux Green Techs, Biotechs, Agritechs, (nouvelles technologies appliquées à la protection de l'environnement, aux matériaux vivants ou à l'agriculture, NDLR) et tout autre sujet contribuant au développement durable et responsable des territoires insulaires."

Les entrepreneurs retenus pourront bénéficier de financements allant jusqu’à 17 millions de francs CFP (plus de 142.000 euros). Ils ont jusqu'au 6 janvier 2023 pour déposer leur dossier.

Économie circulaire

Le second appel à projets, baptisé "Accompagnement et transformation des filières" servira à "soutenir les filières stratégiques du territoire qui s’inscrivent dans le principe d’une économie circulaire, tous secteurs confondus. Ces projets peuvent prendre la forme d’unités industrielles partagées, de mutualisation de moyens techniques liés à l’innovation ou de mise en place d’outils collaboratifs dans les domaines de la logistique…"

Les projets retenus pourront être accompagnés jusqu’à 50 % de leur montant, avec une aide plafonnée de 25 millions de francs CFP.