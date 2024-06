INFORMATIONS PRATIQUES. Les écoles de Scheffleras à Païta restent fermées, des collèges reprennent, le marché du Mont-Dore a rouvert

Après une nuit agitée du côté du Mont-Mou, à Païta, la mairie annonce que les écoles de Scheffleras n'accueilleront pas les enfants avant lundi. En revanche, reprise dans plusieurs collèges. Au Mont-Dore, le marché municipal de Boulari fait son retour. NC la 1ère signale les informations pratiques pour ce mercredi 19 juin.

Encore des écoles fermées pour cause d'incidents, en l'occurrence les deux établissements scolaires du lotissement Scheffleras, à Païta. Dans d'autres, la rentrée scolaire continue à s'échelonner. Au Mont-Dore, le marché municipal est ouvert ce matin, près de la marina de Boulari où les navettes se poursuivent. NC la 1ère relaie les informations pratiques pour le mercredi 19 juin.

Le couvre-feu

Un couvre-feu est toujours en vigueur, sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie. Mais l'horaire a changé : il est désormais interdit de se déplacer entre 20 heures et 6 heures du matin. La vente d’alcool reste interdite (à l’exception des cavistes), tout comme la vente et le transport d’arme.

©Caroline Antic-Martin / NC la 1ere

La rentrée

Primaire et secondaire

Certains collégiens du pays reprennent les cours aujourd'hui, dans les établissements des îles Loyauté; les collèges Baudoux, Mariotti et de Magenta; mais aussi ceux de Bourail, La Foa, Gadji et Ondémia à Païta, Katiramona à Dumbéa et Boulari au Mont-Dore.

Mais la situation reste instable : la mairie de Païta annonce ce matin que deux établissements du Mont-Mou ne pourront pas ouvrir. "En raison des événements de la nuit passée dans le secteur, les écoles maternelles et élémentaires Scheffleras resteront fermées ce jour ainsi que jeudi et vendredi. Les élèves seront accueillis à partir du lundi 24 juin si et seulement la sécurité est assurée."

Et rappelons qu'à Maré, la partie administrative du collège de la Roche a été incendiée dans la nuit de dimanche à lundi. La rentrée est reportée au 24 juin dans le meilleur des cas.

Université

Reprise progressive sur les campus. Présentiel dès ce mercredi pour les enseignants et à partir du 1er juillet pour les étudiants si les conditions de sécurité sont réunies. L’université a aussi adapté les modalités de passage des examens pour les semaines à venir.

Les routes

Difficultés de circulation en différents points de Nouméa, ce matin. A Magenta, notamment, important dispositif de forces de l'ordre, qui bouclent des accès routiers.

En revanche, les blocages mis en place lundi soir ou mardi matin par différents comités de la CCAT, notamment dans le Nord, sont censés être levés. Ils ont été initiés par solidarité avec la famille de Lionel Païta, dont les obsèques ont eu lieu hier matin, à la tribu du col de la Pirogue. Les blocages devaient cesser à 6 heures ce matin.

Les marchés

Petite révolution pour le quartier de Boulari, au Mont-Dore : le marché municipal peut enfin reprendre, ce mercredi, il est ouvert de 9 heures à 13 heures.

Les transports

L'aéroport de Tontouta

L'aéroport international de la Tontouta rouvre en journée, tandis que les vols commerciaux d'Aircalin poursuivent leur reprise progressive. Les accès peuvent désormais se faire avec les véhicules particuliers ou les transporteurs autorisés, les navettes ne sont plus obligatoires. Cependant, vu les conditions de circulation, le pont aérien entre Magenta et Tontouta est réactivé.

L'aérodrome de Magenta

L'accès à l'aéroport de Magenta peut se faire directement via le rond-point de l'aérodrome pour toutes les personnes listées en tant que passager. La CCI suspend son service de navettes au départ de la gare routière des bus Raï.

Les passagers doivent se présenter par leurs propres moyens à l'aéroport. Un filtrage aura toujours lieu au niveau du rond-point et seules les personnes détentrices d’un titre de transport pourront accéder au site (un bagage autorisé). Les propriétaires des véhicules sont invités à se garer sur les parkings P2 et P4 (plan d’accès ici). Pour rappel, la billetterie de l’aérodrome est fermée.

Le 19 juin 2024, au matin, de l'affluence mais une file qui se réduit rapidement, au wharf du Vallon-Dore où accostent les navettes maritimes. • ©Fabien Dubedout

Les navettes maritimes

Le dispositif est toujours en place, avec une nouvelle liste de passagers prioritaires. Ce matin, avant le départ du navire de 96 places, la file atteignait la guérite de bus. Mais elle s'écoulait bien, en début de journée.

Les bus

Les réseaux Tanéo et du transport scolaire dans l'agglomération nouméenne maintiennent la suspension de leur service. En cause : un important manque de sécurité. Il est question d'une interruption jusqu'à septembre, au moins.

Le réseau Raï, non plus, n'a pas repris la circulation de ses bus en Brousse. Ils fonctionnent à Lifou.

Les poubelles

Au Mont-Dore

En raison des perturbations sur certains axes routiers, rattrapage sur le service de collecte en porte-à-porte, au Vallon-Dore, ce mercredi. C’est aussi le jour de ramassage prévu pour Plum et la Lembi / Mouirange. A La Coulée, la collecte est programmée demain jeudi. La déchèterie de La Coulée est ouverte en "fonctionnement transitoire", du lundi au vendredi, de 8 heures à 11 heures, pour les apports volontaires d’ordures ménagères en sacs fermés.

À Dumbéa

À Dumbéa, le planning habituel de ramassage a repris. À l’exception des rues qui restent impraticables pour les camions poubelle. La collecte des déchets recyclables et l’enlèvement des déchets verts et encombrants demeurent, en revanche, suspendus, jusqu’à nouvel ordre. Et des bennes provisoires restent en place à Koutio, sur le parking de la piscine, et à Apogoti, à côté du Family park.

La culture

À Nouméa, le centre culturel Tjibaou accueille le public de 9 heures à 13 heures. "Pour les semaines suivantes, l’ouverture se fera du lundi au vendredi, de 9 heures à 13 heures. L’entrée sera libre et gratuite." Et de préciser : "Nos agents de médiation culturelle seront ravis de vous recevoir et les services de la médiathèque seront de nouveau disponibles."

Les musées de la Ville et de la Seconde Guerre Mondiale, ainsi que la Maison Higginson, ont aussi repris. Horaires adaptés.

Les piscines

"La ville de Nouméa n’est pas en mesure de rouvrir ses piscines municipales au public pour le moment, pour des raisons techniques ou de sécurité", annonce la mairie dans un communiqué. La validité des abonnements annuels sera prolongée du nombre de jours durant lesquels les piscines auront été fermées.

Piscine Jacques-Mouren du Ouen Toro

Lors de l’entretien annuel de la piscine, un fissure importante a été détectée au fond du bassin, causant une fuite de 3m3 d’eau par heure. Le bassin doit être entièrement vidangé pour que les entreprises spécialisées puissent étudier les modalités de réparation.

Piscine Henry-Daly de Rivière-Salée

La période de fermeture annuelle pour entretien, prévue de mi-juin à mi-juillet, a été maintenue. En effet, les travaux de rénovation des sols de l’espace ludique programmés pour cette période ne peuvent être différés.

Autres services

La situation actuelle dans le quartier de Rivière-Salée ne permet pas sa réouverture dans des conditions optimales de sécurité.

Autres services

Au Mont-Dore, le Centre communal d'action sociale est ouvert au public en continu de 8 heures à 15 heures.

À Dumbéa, à compter de ce mercredi, l 'Association pour l'accès au droit et l'aide aux victimes (Adavi) propose une permanence juridique gratuite en partenariat avec la mairie, chaque mercredi, de 8 heures à midi, à la Maison de la jeunesse, pour une durée de six semaines ( 26, avenue d'Auteuil).