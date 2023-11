Novembre 2005 : L'équipe de France de football fait vibrer les Antilles lors d'un match historique

Le premier match de l’Equipe de France de football en Martinique en novembre 2005, est considéré par le quotidien l’Equipe comme le troisième événement le plus important de l’histoire du sport antillais. Au Stade de Dillon, à Fort-de-France, les Bleus affrontent le Costa Rica en préparation de la Coupe du Monde. L'occasion de rendre également hommage aux 160 victimes de l’accident d’avion de la West Caribbean, survenu au mois d’août.

Depuis le 16 août 2005, une chape d’émotion surplombe la Martinique. Les 160 victimes du crash de l'avion entre Panama et Fort-de France, dont 152 Martiniquais, tourmentent tous les esprits de l'Île aux Fleurs. Le traumatisme est profond. Les 376 000 habitants connaissent de près ou de loin un des disparus.

Le 7 novembre 2005, un vent de solidarité souffle sur l’Arc antillais. Une manifestation de soutien inédite réconforte la population. Après des semaines de polémique déclenchée par des entraîneurs et dirigeants de clubs de première division, en raison de la fatigue d'un long déplacement, l’Equipe de France se rend pour la première fois en Outre-Mer.

Sept ans après leur titre de Champions du Monde, le Guadeloupéen Lilian Thuram et l’Antillais Thierry Henry, s’imposent comme les leaders emblématiques de cette initiative. Jouer sur la terre natale de sa mère semble irréel pour Henry. Le meilleur buteur du championnat anglais 2002, 2004 et 2005, est accueilli en véritable héros. Quatre autres joueurs d'origine antillaise figurent dans la sélection : Abidal, Gallas, Wiltord, et Anelka. Nicolas Anelka fait son retour en bleu après trois ans et demi d’absence. Cette rencontre historique sonne comme une reconnaissance de la contribution des Antilles au football national. Zidane et Trezeguet blessés, n’ont pas fait le déplacement. L’île est en effervescence. La demande des billets est exponentielle en provenance de Guadeloupe, de Guyane, d’Haïti, de Sainte-Lucie. Les Bleus suscitent un véritable engouement. Le bain de foule à l’entraînement est impressionnant au stade George Gratiant du Lamentin.

Une rencontre sensationnelle avec Aimé Césaire

À cinq heures du coup d’envoi du match, dans une salle du Stade de Dillon, rencontre au sommet. Les Bleus se réunissent, Aimé Césaire fait son entrée. À 92 ans, les apparitions du chantre de la négritude, à la santé fragile, sont rares. L’ensemble des joueurs lui témoignent respect et reconnaissance. Lilian Thuram, à l’initiative de cet événement, offre à l’ancien député de la Martinique et maire de Fort-de-France son maillot de la Juventus de Turin.

Le 9 novembre 2005, à l’arrivée des Bleus sur le terrain pour l’échauffement, l’ovation des supporters est exceptionnelle. À la remise du chèque destiné aux familles des victimes de la catastrophe aérienne, l’émotion est à son comble. Les 550 000 euros collectés, la somme des recettes de la rencontre et d'une partie des primes des Bleus, sont remis aux collectifs.

Un match chargé d’émotion et à dimension fondatrice

Les joueurs rentrent tous à la file indienne comme investis d’une mission.

Les 16 000 spectateurs retiennent leur souffle, la minute de silence est saisissante.

Au coup d’envoi, les moindres gestes techniques sont accompagnés de vibrants encouragements. Mais la modeste équipe du Costa Rica domine rapidement. Après un quart d’heure de jeu, à la stupéfaction générale, Saborio ouvre la marque. Juste avant la fin de la première mi-temps, le gardien de but Fabien Barthez rate sa sortie, Fonseca double la mise. A la pause, les Bleus sont menés 2 à 0.

En seconde mi-temps, côté français, le changement est radical. Quelques petites phrases de Raymond Domenech dans les vestiaires redynamisent le groupe :"C’est bien, on est venu faire plaisir aux gens ici. C’est super, c’est sympathique. Mais on n’est pas en vacances. Pour leur faire vraiment plaisir, si vous essayez de gagner le match, ce serait mieux." Le duo d’attaquants antillais Anelka-Henry sonne la révolte.

Nicolas Anelka réduit le score 4 minutes après le coup d’envoi de la deuxième mi-temps. Djibril Cissé égalise à la 80e minute. Thierry Henry d’un but du talon, décroche la victoire tant attendue, 3 minutes avant le coup de sifflet final. Le Stade de Dillon exulte. Les supporters envahissent le terrain. 3-2 pour les Bleus, résultat anecdotique. Pour Thuram et Henry, ce match fondateur a contribué au succès du parcours de l’Equipe de France au Mondial 2006, en Allemagne. Les Bleus ont été sacrés vice-champions du Monde.

Ecoutez Raymond Domenech évoquer ce match :

