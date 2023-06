Opération Wuambushu à Mayotte : "Il fallait à tout prix que l'État reprenne ses responsabilités", lance le maire LR de Mamoudzou

Ambdilwahédou Soumaïla, maire LR du chef-lieu du département, réagit ce samedi aux propos du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer Gérald Darmanin, actuellement en visite sur l'île. Ce dernier a en effet annoncé la veille le prolongement de l'opération Wuambushu.

Outre-mer la 1ère avec franceinfo •

"Il fallait à tout prix que l'État reprenne ses responsabilités" à Mayotte, estime ce samedi sur franceinfo Ambdilwahédou Soumaïla, le maire LR de Mamoudzou, alors que le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer est en déplacement deux jours à Mayotte et a annoncé le prolongement de Wuambushu.

Dans Le Figaro, Gérald Darmanin revendique les bons résultats de cette opération de lutte contre l'habitat insalubre, l'immigration illégale et la délinquance. Il assure par exemple que "les violences contre les personnes ont été réduites de 22%" en deux mois à Mayotte.

Ces résultats sont aussi mis en avant par le maire de Mamoudzou. Il salue même "le courage du ministre de l'Intérieur qui a tenu, malgré la violence des propos à son endroit". Il tient à remercier ce dernier pour avoir déployé des renforts de force de l'ordre qui "sécurisent les espaces et vont à l'encontre des gens".

Pour Ambdilwahédou Soumaïla, cette opération était d'autant plus nécessaire que les Mahorais "commençaient à s'organiser en auto-défense" face à la violence. Désormais, il se dit "extrêmement confiant pour l'avenir".

"Quartier par quartier"

Il rappelle également que les élus locaux ont déjà "saisi le ministre de la Justice [Éric Dupond-Moretti] pour lui rappeler son engagement de construire un centre pénitentiaire pour les mineurs". "Il faut que l'État mette très vite les moyens pour permettre aux gardes pénitentiaires de travailler dans les meilleures conditions et enfermer ces bandits et voyous", lance le maire de Mamoudzou.

L'opération Wuambushu a aussi pour ambition la résorption de l'habitat insalubre, avec la destruction de bidonvilles qui se poursuit à Mayotte.

Ambdilwahédou Soumaïla souhaite justement qu'il "n'y ait plus de bidonville construit de nouveau" et que le foncier soit "récupéré, aménagé et mis à disposition des entreprises ou des particuliers". Il appelle donc de ses vœux que "pas à pas, village par village, quartier par quartier" se fasse une "reconquête des parcelles perdues".