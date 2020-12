Outre-mer et si on bougeait les lignes ? (2) : la pandémie de la Covid-19

Vécue de façon très différente d’un territoire à l’autre, cette épreuve a mis en lumière des vulnérabilités liées à l’insularité mais aussi des forces. Outre-mer, et si on bougeait les lignes ? propose de faire une radioscopie de la crise sanitaire à l’échelle des Outre-mer.

Outre-mer la 1ère •

Des témoignages

De gauche à droite en haut : Wamy Kouriane, responsable d'Oleti Tours en Nouvelle-Calédonie et Sony Clavier, Guadeloupéen ; en bas : Heu Vaha'i Tu'ulaki, chef de Vaitupu et membre du Comis à Wallis et Yannick Van Landeghem, directeur de la Distillerie Clément • ©Outre-mer la 1ère

Des expertises

Plateau de l'émission lors de la séquence "Paroles d'experts" • ©Outre-mer la 1ère

Des débats

Extrait du débat entre Dominique Voynet en duplex, Moa Latrille présente sur le plateau et Gaby Clavier en duplex également • ©Outre-mer la 1ère

s’intéresse à la crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus qui a bouleversé le vie des habitants outre-mer.Comment ce virus s’est propagé partout sur la planète, dans les trois océans, malgré les frontières naturelles et cette insularité, qui aurait dû ou pu être un atout ? Dans ce nouveau numéro, nous vous proposons de découvrir au passage toutes les initiatives positives et les solutions nées dans les Outre-mer pour faire face à cette épidémie sans précédent et pour envisager autrement le monde de demain.Nous entendrons des témoignages en Guadeloupe, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna, l’un des rares territoires où le Covid-19 n’a pas pu entrer. Nous évoquerons aussi des solutions "péyi" et des initiatives mises en place par des Ultramarins.Nous écouterons également des experts en duplex ou en plateau : le, épidémiologiste en Guyane et co-auteur d’une étude remarquée sur les effets du couvre-feu mis en place au plus fort de l’épidémie,, délégué général de la FEDOM, qui évoquera la situation économique des Outre-mer ou encore le, Chef du Département de Psychiatrie et Addictologie au CHU de Martinique, qui parlera notamment de ses initiatives en matière de soutien psychologique ou pour venir en aide aux salariés dans les entreprises.Nous débattrons enfin avec, ancienne ministre, médecin de formation et directrice de l’ARS Mayotte,, délégué syndical de l’UGTG santé en Guadeloupe ou, cette jeune cheffe d’entreprise réunionnaise, co-fondatrice d’une start-up, qui s’est développée pendant la crise sanitaire.Une émission proposée par lesde France Télévisions et présentée par