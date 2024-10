"Palabres" la web série qui décoiffe les préjugés !

Installez-vous dans le fauteuil d'un salon de coiffure et prenez part aux conversations qui s'y tiennent ! "Palabres", c'est une série documentaire décoiffante où chaque coupe de cheveux entraîne débats, échanges et confidences ! De Montreuil à Fort-de-France en passant par Cayenne et Saint-Denis de La Réunion, chaque épisode passe au peigne fin les thèmes abordés par la clientèle qui défile...

"Palabres" est une collection de films documentaires de 10 épisodes qui vous emmène au cœur des salons de coiffure à Paris et en région parisienne, à La Réunion, en Guyane et en Martinique.

Cette série explore des histoires personnelles, celles des clients et des coiffeurs, transformant chaque rendez-vous en une véritable aventure humaine.

Le salon de coiffure, miroir de la société

Historiquement le salon de coiffure est le lieu de toutes les rencontres, de tous les possibles, de tous les échanges. Le temps d'une coupe de cheveux, les barrières sociales s'envolent, les langues se délient. Il trône ainsi au cœur d’un quartier, d’un village et devient une agora inédite. Ce lieu métissé est le décor de cette collection qui a pour ambition de rapprocher des mondes différents et éloignés et de refléter la diversité des opinions au sein de la population.

On avait vraiment envie d'être au coeur d'un salon de coiffure parce qu'on sait que c'est un endroit où les gens parlent, se livrent, racontent des choses. L'idée c'est de prendre le pouls de la societé à travers des moment captés. Sarah Sarah Almosnino, réalisatrice de Palabres

Des aventures capillaires

Vous rencontrerez des coiffeurs passionnés et attachants qui nous ouvrent les portes de leur univers. De nombreux sujets seront abordés par les clients : les cheveux crépus, le racisme, l'éloignement, la condition de la femme, l’écologie, le pouvoir d’achat, l'esclavage, les traditions dans les territoires ultramarins... Cette série permet de mieux comprendre la société d'aujourd’hui en donnant la parole à des citoyens "ordinaires".

Cinq lieux, cinq ambiances :

Franck, Cécile et Johanna sans le salon de coiffure BAZ-IC de Montreuil • ©909 Productions

Montreuil, salon BAZ-IC de Franck, Cécile et Johanna.

J'ai un rapport privilégié avec mes clients : je peux les suivre sur dix ans, quinze ans. Je les ai connus enfants et maintenant ils sont adultes. Je peux dire que j'aime mes clients. Franck co-fondateur du salon de coiffure BAZ-IC Coiffure, spécialiste du cheveu crépu, frisé, bouclé et locksé.

Gilles Boldron et Laura à Paris • ©909 Productions

Paris, salon de coiffure Gilles Boldron avec Gilles et Laura.

Aujourd'hui mon salon c'est vraiment un lieu d'échange. C'est très important d'avoir de la diversité dans un salon parce que dans nos rues on a de la diversité. Gilles Boldron, pionnier de la coiffure afro-caribéenne à Paris

Jacky dans son salon de Fort-de-France • ©909 Productions

Martinique, Barber Palace à Fort-de-France avec Jacky.

Nous sommes un peu des psychologues. On est ensemble pendant presque une heure, on discute de tout et de rien et après ça vient tout seul... Les clients me racontent toute leur vie. Certains peuvent pleurer dans mon fauteuil et d'autres rire. Jacky, coiffeur à Fort-de-France

Isa dans son salon à La Réunion • ©909 Productions

La Réunion, Salon Kolor'Space à Saint-Leu, avec Isabelle alias Isa.

Dans un salon de coiffure 50% du métier est humain. Chaque personne est différente. Quand il y a un échange on prend du plaisir à pratiquer le métier et si en plus la cliente repart avec le sourire, on a tout gagné ! Isabelle, coiffeuse à La Réunion

Davidson dans son salon à Cayenne • ©909 Productions

Guyane, Salon de coiffure Davidson à Cayenne avec Davidson.

Pour moi la coiffure est l'un des plus beaux métiers du monde. Les clients ont un bon feeling avec leur coiffeur, c'est beaucoup d'échanges et beaucoup d'écoute. Davidson, coiffeur à Cayenne

Avec des épisodes riches en émotions, “Palabres” vous offre une perspective unique sur la vie quotidienne et les interactions sociales dans ces lieux de rencontre incontournables. Ne manquez pas cette immersion authentique et touchante dans le monde des salons de coiffure.

Réalisation Sarah Almosnino

Production 909 Productions

Avec le soutien du Centre National du Cinéma et de l’Image Animée et la participation de France Télévisions

Durée : 10 x 26 min © 2024