PODCAST. Garry Cadenat, acteur de sa vie, quarante ans après "Rue Cases-Nègres" ?

Garry Cadenat, l’inoubliable interprète du petit José - dont le visage reste collé à l’affiche de "Rue Cases-Nègres" quarante ans après sa sortie en salles - revient sur ce rôle marquant et sur ce que le succès du film lui a apporté… ou pas. Regard sincère et lucide, moments de vie partagés dans "L’Oreille est hardie"...

Septembre 1983 - septembre 2023. Quarante ans séparent la sortie du film d’Euzhan Palcy Rue Cases-Nègres du moment que L’Oreille est hardie passe avec Garry Cadenat. Rencontre avec un homme alors qu’inconsciemment on se surprend de ne pas avoir en face de soi un petit garçon de 10 ans, tant le visage du jeune héros du film, avec son chapeau bakoua vissé sur la tête, est imprimé dans nos cerveaux et l’inconscient collectif !

Retour avec l'intéressé sur cette expérience de vie inoubliable dans le podcast L'Oreille est hardie :

Petit José deviendra grand Garry

De l’aveu-même de Garry, le petit José est à la fois très loin dans le temps et toujours présent d’une façon ou d’une autre. Il s’en rend compte chaque fois qu’on l’arrête dans la rue. Il s’en rend compte aussi, sûrement, dans ses propres choix. Car l’homme navigue toujours autour de l’audiovisuel : TV, radio, animation… Toujours, donc, plus ou moins en contact avec le public, lui qui de plus, s’estime timide et réservé !

Le public voit encore en Garry Cadenat le petit José de "Rue Cases-Nègres" • ©DR

Même adresse, malgré lui

Qu’il le veuille ou non, Garry Cadenat, quarante ans plus tard, habite toujours Rue Cases-Nègres ! Beaucoup parce que le public ne l’a pas laissé déménager. D'autant qu'il vit toujours dans cette Martinique où s'est tourné le film.

Il restera toujours, dit-il, "le petit José" ; et même si pendant un temps, le fardeau a été pesant, il le comprend et l’assume parfaitement aujourd'hui. D’ailleurs, n’a-t-il pas lui-même essayé de trouver d’autres rôles pour tenter de faire oublier le gamin de la Rue Cases-Nègres ?

Le visage de Garry Cadenat s'est affiché dans le monde entier ! • ©DR

Rebondir

Suite à cette aventure et l'incroyable succès de Rue Cases-Nègres, après ses études, Garry Cadenat essaiera de poursuivre sur la lancée et l’élan que le film lui a donnés. Écoles et cours de théâtre n’y feront rien : à l’époque, il n’y a trop peu de rôles pour un jeune acteur noir. Ce qui ne l’empêche pas de rebondir et de mener sa barque et sa vie là où il souhaite les mener.

Garry Cadenat, homme de télévision, radio, animation... • ©DR

Garry Cadenat, ouvert à double-tour

Pas d’amertume chez Garry Cadenat. Peut-être un regret : celui de n’avoir pas, tout au long de ces quarante années, davantage côtoyé ses anciens camarades de jeu. Beaucoup nous ont quittés et peu sont ceux avec qui il a encore des contacts réguliers, mais "c’est la vie !" conclut-il, philosophe.

À suivre dans le podcast L’Oreille est hardie, le regard en toute franchise d’un homme qui s’ouvre sur l’un des moments importants de sa vie, sur un pan culturel et patrimonial, sur la notoriété, les illusions et les joies…

