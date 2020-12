PODCAST. Ultramarins #5 autour de l’album Kapital, de Mario Canonge et Erik Pédurand

Serge Massau •

Avec leur nouvel album Kapital, Mario Canonge et Erik Pédurand ont décidé de mettre en musique les maux des sociétés ultramarines : chômage, fortes inégalités, tourisme en berne… Philippe Jean-Pierre, professeur d’économie à l’Université de la Réunion, a échangé avec eux.

Philippe Jean-Pierre, professeur à l'Université de La Réunion • ©Pr. Philippe Jean-Pierre



Plutôt que d’écrire un traité d’économie de cinq cents pages, le Guadeloupéen Erik Pédurand a préféré écrire des chansons, que le Martiniquais Mario Canonge a mis en musique. Les deux artistes se sont notamment inspirés des travaux de l’économiste Thomas Piketty pour imaginer l’album Kapital, lors d’une résidence d’artistes à La Ramée, une ancienne habitation sucrière en Guadeloupe.

La genèse de l'album Kapital

Leur objectif : provoquer la discussion autour d’un modèle économique en Outre-mer à bout de souffle, avec chômage et inégalités très fortes. Comment sortir d’un système qui ne fonctionne pas et qui crée de la pauvreté ?

Dans ce nouvel épisode d’Ultramarins, nous les avons fait échanger avec Philippe Jean-Pierre, professeur d’économie à l’Université de la Réunion. Expert en prospective territoriale, Innovation et en stratégie de développement des territoires. Car le constat d’une société très inégalitaire est le même à La Réunion. Nous avons engagé la discussion autour du titre Bay Adan.

Bay Adan dénonce les inégalités



Nous avons parlé de la quête d’un tourisme plus responsable et moins destructeur de la nature, des jeunes diplômés qui quittent leur île sans y revenir, mais aussi du coût de la vie, toujours aussi élevé malgré les nombreuses lois et rapports sur le sujet.



Mario Canonge et Erik Pédurand ont enregistré l’album Kapital en mars 2020. Depuis, l’épidémie mondiale du Covid-19 a mis le monde artistique à l’arrêt.

Leur prochain concert est toujours prévu le 29 janvier sur la scène du New Morning à Paris, sauf annulation de dernière minute. Ils racontent comment ils ont vécu cette période si particulière.

Artistes confinés

Écoutez Ultramarins #5 en intégralité



Une émission présentée par Thierry Belmont et Serge Massau, enregistrée le 9 décembre et réalisée par Amine El Mansari.



Extraits sonores :

Bato fou, de Ziskakan, 1983



Mario Canonge & Erik Pédurand Kapital (Aztec Musique) 2020 en écoute sur Deezer