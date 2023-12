Pour, contre, abstention... Qu'ont voté les parlementaires ultramarins sur la loi immigration ?

Mardi soir, l'Assemblée nationale et le Sénat ont définitivement adopté le projet de loi immigration du gouvernement, largement endurci par la droite. Si une poignée d'élus d'Outre-mer a voté "pour", en suivant la ligne de leur groupe politique, la plupart se sont clairement opposés au texte, dont certains membres de la majorité présidentielle.

Une "ignominie", s'insurge l'ancien ministre des Outre-mer de François Hollande, Victorin Lurel (sénateur Socialiste, Écologiste et Républicain de la Guadeloupe). Un texte "raciste", déplore le député Philippe Naillet (Socialistes et apparentés, La Réunion). "Fier de mon vote", a tweeté le Calédonien Nicolas Metzdorf (député Renaissance). Après l'adoption définitive du projet de loi immigration par le Parlement mardi 19 décembre, certains élus ultramarins ont fait savoir leur colère face à ce texte que beaucoup à gauche jugent contraire aux valeurs de la République.

Largement réécrite par la droite sénatoriale au mois de novembre, la loi du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer Gérald Darmanin est le produit d'un compromis trouvé entre la majorité présidentielle et Les Républicains en commission mixte paritaire. Suffisamment dur pour Marine Le Pen, le texte a même été voté par l'ensemble des élus du Rassemblement national, au grand dam de la gauche et de certains macronistes.

Des sénateurs frondeurs

Du côté des Outre-mer, le texte n'a pas fait consensus. Votée d'abord au Sénat, la loi immigration a obtenu le soutien de neuf Ultramarins, membres des Républicains, de l'Union centriste (allié à la droite au Palais du Luxembourg) ou du groupe Rassemblement des Démocrates Progressistes et Indépendants (RDPI, groupe du parti d'Emmanuel Macron).

Mais certains membres du RDPI ont préféré rejeter le texte, jugé trop restrictif : c'est le cas des deux sénateurs de Guyane, Georges Patient et Marie-Laure Phinéra-Horth, ainsi que du Mahorais Saïd Omar Oili.

D'autres dans ce même groupe, à l'image de Dominique Théophile (Guadeloupe), président de la Délégation Outre-mer du Sénat, et Frédéric Buval (Martinique) n'ont pas soutenu le texte, mais n'ont pas voulu voter "contre" : ils ont opté pour l'abstention. Tout comme la sénatrice de Saint-Pierre et Miquelon et ancienne ministre des Outre-mer d'Emmanuel Macron, Annick Girardin (Rassemblement Démocratique et Social Européen, RDSE).

Les sénateurs et sénatrices siégeant dans les groupes de gauche se sont, eux, tous opposés à la loi de Gérald Darmanin.

La Nupes s'oppose, LIOT se divise

Du côté de l'Assemblée nationale, sans surprise, le vote des députés ultramarins a été en ligne avec leur appartenance politique. Tous les élus de la Nupes (la majorité des élus ultramarins) se sont opposés au texte. Y compris le président de la Délégation aux Outre-mer, Davy Rimane (Guyane, Gauche démocrate et républicaine), malgré des dispositions spécifiques pour son département.

Les trois députés du Pacifique de la majorité présidentielle (Philippe Dunoyer et Nicolas Metzdorf de la Nouvelle-Calédonie et Mikaele Seo de Wallis et Futuna) ont tous soutenus le texte, comme la plupart de leurs collègues macronistes. Frantz Gumbs (Saint-Martin/Saint-Barthélemy) n'a lui pas pris part au vote.

Seuls les Ultramarins du groupe Libertés, indépendants, Outre-mer et territoires (LIOT) n'ont pas voté de manière uniforme. Estelle Youssouffa (Mayotte), qui a vu plusieurs de ses amendements concernant son territoire retenus dans les dispositions Outre-mer de la loi, a soutenu le texte, comme son collègue mahorais Mansour Kamardine (qui, lui, siège avec Les Républicains).

Pareil pour les Guadeloupéens Olivier Serva, désigné rapporteur du volet ultramarin du texte et auteur d'une grande partie des mesures concernant les Outre-mer, et Max Mathiasin, qui ont voté "pour". En revanche, Nathalie Bassire (La Réunion) et Stéphane Lenormand (Saint-Pierre et Miquelon) n'ont pas été convaincus pas le projet de loi du gouvernement, et se sont abstenus.

La loi doit maintenant passer entre les mains du Conseil constitutionnel. Elle entrera ensuite en vigueur une fois qu'elle sera publiée au Journal officiel.