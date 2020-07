Un président de tribunal agressé en pleine audience à Nouméa

Le président d'une audience du tribunal correctionnel de Nouméa a été blessé après avoir reçu un téléphone portable en pleine tête, lancé par le frère d'un accusé.

Outremer la1ère •

Les faits se sont produits mercredi matin alors qu'un homme de 23 ans comparaissait pour avoir violenté sa compagne à coups de pied et coups de poing parce qu'elle refusait de "faire le ménage et de plier les couvertures".A l'énoncé du verdict de 20 mois de prison ferme, au-delà des réquisitions, le frère du condamné, en colère, a lancé son téléphone portable au visage du président du tribunal, Thibaud Soubeyran, ont rapporté Les Nouvelles-Calédoniennes.Touché au niveau du crâne, le magistrat a reçu plusieurs points de suture à l'hôpital tandis que son agresseur a été interpellé et devrait être jugé en comparution immédiate vendredi pour violences volontaires."C'est la première fois qu'on s'en prend ainsi à un magistrat agissant en Nouvelle-Calédonie", a déclaré au quotidien local le procureur général James Juan, qui a condamné "avec la plus grande force cet acte inadmissible".