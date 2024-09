Projet de mine d'or en Guyane : l'Autorité des marchés financiers requiert 3,7 millions d'euros d'amendes pour informations trompeuses et manipulation de cours

Partager :

L'Autorité des marchés financiers (AMF) a requis jeudi 3,7 millions d'euros d'amende contre plusieurs mis en cause dans le cadre d'une affaire de manipulation de cours et d'information trompeuse présumés autour d'un projet aurifère en Guyane. Le gendarme boursier français a demandé respectivement 300.000 et 100.000 euros d'amende contre la société minière Auplata et son ancien PDG Didier Tamagno, ainsi que 1,5 million d'euros chacun contre un fonds d'investissement et son fondateur Pierre Vannineuse. En outre, 300.000 euros ont été requis contre le commissaire au compte d'Auplata et son cabinet d'audit.

