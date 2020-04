Quelles sont les conditions de vie des ménages ultramarins en période de confinement ? [Insee]

Une étude de l’Insee publiée le 21 avril se penche sur les conditions de vie des ménages pendant le confinement. En Outre-mer, la suroccupation des logements est largement supérieure à celle de l’Hexagone.

Margot Hutton •

Des résidences largement suroccupées en Outre-mer

Une part plus importante de familles monoparentales

Les populations ne vivent pas de la même manière le confinement mis en place depuis le 17 mars selon le type de logement qu’elles occupent, le nombre de personnes avec qui elles vivent. La principale différence entre les Outre-mer et dans l’Hexagone se trouve dans la part des "résidences suroccupées". En 2016, l’Insee comptait près de 5 millions de personnes vivant dans un logement suroccupé dans toute la France (hors Mayotte).Beaucoup plus de résidences sont suroccupées en Outre-mer que dans l’Hexagone. C’est à dire que deux personnes ou plus y vivent alors que la taille du logement est insuffisante, par rapport à la taille du ménage. Dans l’Hexagone, environ 4,8 % de la part des résidences principales sont suroccupées. En Outre-Mer, hors Mayotte, ce chiffre grimpe pour atteindre la moyenne de. En Guadeloupe, cela concerne 8,7% des résidences, 9% en Martinique, 10,4% à La Réunion et, soit plus d’un foyer sur deux.Cela signifie que(sans compter Mayotte), contre moins de 8% dans l’Hexagone. En Guadeloupe, cela représente plus de 15% de la population, plus de 16% en Martinique et à La Réunion, et 53% de la population Guyanaise.En Outre-mer, la population vit moins souvent seule que dans l’Hexagone. 16% de la population de l’Hexagone vit seule, contre 12% en Outre-mer.La proportion de familles monoparentales en appartement est plus importante en Outre-mer, avec 11% de la population concernée, que dans l’Hexagone, où ce chiffre est de 6%. Parmi ces familles, elles sont plus nombreuses à avoir au moins un enfant en Outre-mer que dans l’Hexagone. Presque 60% des familles monoparentales vivant en appartement en Outre-mer ont au moins un enfant de moins de 10 ans, et plus de 25% en ont plusieurs. Dans l’Hexagone, 43% des familles monoparentales en appartement ont au moins un enfant de moins de 10 ans, et 16% en ont plusieurs.