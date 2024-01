🎧 Qui est vraiment créole dans le monde actuel ? Des pistes de décryptage

L’écrivain martiniquais Raphaël Confiant est ancien professeur de langues et cultures créoles à l'Université des Antilles. Militant de la cause créole depuis les années 1970, il a publié en 1989 avec Jean Bernabé et Patrick Chamoiseau Éloge de la créolité , manifeste du mouvement esthétique du même nom. Il est membre de la direction du mouvement Martinique Ecologie. Il a été le premier écrivain martiniquais à publier un roman en créole, Bitako-a en 1985, avant de passer au français avec Le Nègre et l'Amiral en 1988. Auteur d'une soixantaine d'ouvrages, il a remporté plusieurs prix littéraires, dont le Prix Novembre pour Eau de Café en 1991 et le Prix Casa de Las Americas pour Ravines du Devant-Jour en 1993. En 2007, il a publié le premier dictionnaire du créole martiniquais, et depuis quatre décennies, il s'intéresse activement à la langue et à la culture créole, explorant les devinettes, les proverbes, les contes, et les aspects didactiques de la question.