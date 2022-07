REPLAY. BAC 2022 : Portrait de Laura, meilleure bachelière de l'académie de La Réunion, à la Une de l'info des Outre-mer

Une Réunionnaise, élève de série Générale au lycée Roland Garros au Tampon a décroché une moyenne de 19,92, avec mention très bien et les félicitations du jury. Rencontre avec Laura, major du BAC 2022 à La Réunion, à la Une de l'info des Outre-mer du mercredi 6 juillet 2022. Retrouvez ici l’intégralité de notre journal.

Outre-mer la 1ère •

Les résultats du BAC ont fait des heureux lors de leur publication, hier, mardi 5 juillet 2022. Plus de 83% des candidats réunionnais l'ont obtenu du premier coup. Laura Bominthe a fait plus qu'obtenir le baccalauréat. Elle est la meilleure élève de son académie. Avec 19,92/20 de moyenne, la Réunionnaise fait la fierté de sa famille. Reportage de Jacques Payet et Laurent Josse de Réunion la 1ère.

Le journal des Outre-mer du mercredi 6 juillet 2022

Edition du 6 juillet 2022 • ©Outre-mer la 1ère

