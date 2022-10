REPLAY. Cars gratuits pour les étudiants et les chômeurs à La Réunion, à la Une de l'info Outre-mer

La Réunion : cars gratuits pour les étudiants et les chômeurs

La Région Réunion veut faciliter la mobilité des plus défavorisés en rendant les transports en commun plus attractifs. La gratuité des cars jaunes est une réponse à l'urgence sociale et écologique. C'est la Une de l'info des Outre-mer du jeudi 13 octobre 2022. Retrouvez ici l'intégralité de notre journal.

À La Réunion, le transport public régional devient gratuit pour certaines catégories de la population. La mesure s'inscrit dans le cadre du développement durable, mais est aussi sociale car la mobilité est un facteur d'insertion professionnelle. Les précisions de Nakia Dany et de Jean Claude Toihir de Réunion la 1ère dans le reportage ci-dessus. Le journal des Outre-mer jeudi 13 octobre 2022 Retrouvez ici le replay du journal des Outre-mer, également diffusé sur France 3 à 11h35. L'info Outre-mer du jeudi 13 octobre 2022 est présenté par Laurence Théatin. outremer.l'info, édition du jeudi 13 octobre 2022 • ©Outre-mer la 1ère Les autres titres de l'info Outre-mer Guadeloupe : hommage à un agent mortellement fauché par un chauffard.





C'est avec beaucoup d'émotion que le personnel de "Routes de Guadeloupe" et les pompiers ont rendu un dernier hommage à leur collègue, Thierry Brasseleur tué le 1er octobre par un chauffard alcoolisé et sans permis valide. Thierry Brasseleur intervenait sur la chaussée à la suite d'un accident. Trente-six automobilistes sont décédés sur la route cette année en Guadeloupe. Le FLNKS n'enverra pas de délégation officielle à Paris.





Le FLNKS n'enverra pas de délégation aux négociations proposées par le gouvernement sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle Calédonie, les 28 et 29 octobre 2022. Mais les présidents indépendantistes des collectivités calédoniennes pourraient y participer. Octobre rose en Polynésie : un bus pour le dépistage .





Un bus va chercher les femmes chez elles pour les inciter à se faire dépister du cancer du sein. Elles y sont très réticentes. La Polynésie compte chaque année 135 nouveaux cancers du sein et 45 décès de la maladie. Le reportage de Mélodie Uhila Moafa et Patita Savea de Polynésie la 1ère. Wallis : retraite spirituelle.





La première communion est un évènement à Wallis et Futuna. Ce matin, un centaine d'enfants ont commencé leur retraite spirituelle, avec des messes d'ouverture, dans toutes les paroisses de l'archipel. La retraite va durer 3 jours. Wallis : le coût des communions .





Les festivités de la semaine de communions animent les îles du Pacifique. Ni les hôtes, ni les convives, ne regardent à la dépense et peuvent même aller jusqu'à s'endetter. Le récit de Kessi Weishaupt Tahi sur des images de nos équipes sur place. Mondiaux de judo : Julia Tolofua médaille de bronze .





La Wallisienne Julia Tolofua décroche le bronze dans la catégorie des plus de 78 kg. Elle a battu la judokate israélienne Raz Hershko, numéro 1 mondiale, à Tachkent en Ouzbékistan. Guyane : des étudiants néerlandais découvrent la forêt.

Quatorze étudiants néerlendais de l'université d'Utrecht ont pu découvrir la montagne de Kaw, en Guyane. Un site exceptionnel qui partage une histoire forte avec l'université hollandaise. Le reportage de Jocelyne Helgoualch et Karl Constable de Guyane la 1ère.

