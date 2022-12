REPLAY. Émotions lors des résultats du bac en Nouvelle-Calédonie, à la Une de l'info Outre-mer

Des rencontres "Chlordécone 2022" se déroulent en Guadeloupe et en Martinique toute la semaine. Elles sont organisées par les préfets et les directeurs généraux des Agences Régionales de Santé (ARS) de Guadeloupe et de Martinique. Au programme : un colloque scientifique en Guadeloupe et dès jeudi 15 décembre des événements pour informer sur les actions réalisées pour réduire l'exposition à la chlordécone dans les deux îles antillaises. Au Lorrain en Martinique, une brigade chlordécone a été créée. Le reportage de Maurice Violton et Patrick Jean Guitteau de Martinique la 1ère.