REPLAY. Forte mobilisation contre la réforme du régime local de l'Assurance maladie en Nouvelle-Calédonie, à la Une de l'info Outre-mer

Plusieurs milliers de Calédoniens ont défilé dans les rues de Nouméa, de Koné et de Lifou. Les manifestants s'opposent à la réforme du RUAMM, le Régime unifié de l'Assurance maladie et maternité, proposée par le gouvernement local. Le bilan de la mobilisation à la Une de l'info des Outre-mer du mardi 28 février 2023. Retrouvez ici l'intégralité de votre journal.

La réforme, soutenue par les indépendantistes, prévoit la mise en place d'un taux unique de cotisation au Ruamm pour les patentés et les salariés. Ce taux s'élèvera à 13,5 % pour tout le monde. Les manifestants refusent la hausse des cotisations. Ils sont commerçants, artisans ou médecins libéraux. De nombreux travailleurs indépendants demandent le retrait pur et simple du texte déposé au Congrès par le parti l’Éveil océanien. Le point avec Antoine Defives et nos équipes de NC la 1ère.

Guadeloupe - Mexique : la dérive d'une bouée. Une balise du parc national de Guadeloupe a été retrouvée sur une plage du Mexique. Ça fait du chemin : 2 800 km de parcours à travers la Caraïbe. La bouée qui délimitait le cœur du parc autour des îlets Pigeon avait mystérieusement disparu en 2021, elle aurait été traînée jusque là par les vents et marées. Une procédure de rapatriement est lancée.





Polynésie : procès radio Tefana. Après 5 renvois et 9 ans de procédure, le procès en appel de l'ancien président de la Polynésie s'est ouvert lundi 27 février 2023 devant la cour d'appel de Papeete pour "prise illégale d'intérêts". Oscar Temaru est accusé d'avoir financé à hauteur de 560 000 euros par an durant 7 ans, une radio politiquement proche de ses idées, et dont il était président honoraire.





Martinique : soulagement pour les marins pêcheurs du Vauclin. Après un mois sans activité,

les pêcheurs sont aujourd'hui libérés du poids des sargasses, ces algues brunes qui perturbent les courants marins. Des solutions sont proposées par les autorités locales. Le reportage d'Aurélie Treuil et Stéphane Petit-Frère de Martinique la 1ère.